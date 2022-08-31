وزيرا خارجية أوكرانيا وألمانيا يبحثان العقوبات المفروضة على روسيا وإمدادات السلاح

كتبت: هناء أبو العز

بحث وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا ونظيرته الألمانية أنالينا بربوك الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، والمزيد من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وكتب كوليبا في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، اجتمعت في براج مع نظيرتي وصديقتي أنالينا بربوك وناقشنا الحزمة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبي وحظر التأشيرات للروس والمزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية الأوكرانى، أن ابتزاز روسيا في مجال الطاقة هو جزء من حربها على أوروبا، مؤكدا أهمية تنسيق رد أوروبى موحد وقوى.

ويعقد وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اجتماعا غير رسمي في براج اليوم لمناقشة القيود المفروضة على التأشيرات السياحية للمواطنين الروس والحزمة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

وقبل الاجتماع غير الرسمي، قالت ألمانيا وفرنسا إنهما لا تؤيدان حظر التأشيرات على روسيا، وكانت أوكرانيا قد دعت دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض حظر كامل على إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين الروس.