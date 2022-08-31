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منظمة الصحة العالمية: إصابات ووفيات كورونا تواصل التراجع

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:32 م
منظمة الصحة العالمية: إصابات ووفيات كورونا تواصل التراجع منظمة الصحة العالمية -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت منظمة الصحة العالمية، أن إصابات ووفيات كورونا تواصل التراجع عالميا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

 

وفى وقت سابق، كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية في بيان جديد له، إن الأمراض غير المعدية مسئولة عن أكثر من 74% من جميع الوفيات فى جميع أنحاء العالم، مع وجود عبء كبير بشكل خاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

 

وقال إن إعلام الناس بمخاطر سلوكيات معينة، أو الحاجة إلى العلاج والرعاية، أمر مهم ومفيد، لكنه ليس كافياً، حيث تواجه العديد من البلدان تحديات كبيرة في حث الناس على طلب الرعاية مبكرًا، أو المتابعة بزيارات العودة، أو تناول الأدوية للأمراض التي غالبًا ما تكون بدون أعراض.


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