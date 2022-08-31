اليوم السابع
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الصحة العالمية: الأمراض غير المعدية مسئولة عن 74% من الوفيات بالعالم

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 03:59 م
الصحة العالمية: الأمراض غير المعدية مسئولة عن 74% من الوفيات بالعالم مدير الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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كشف الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية في بيان جديد له، إن الأمراض غير المعدية مسئولة عن أكثر من 74% من جميع الوفيات فى جميع أنحاء العالم، مع وجود عبء كبير بشكل خاص في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وقال إن إعلام الناس بمخاطر سلوكيات معينة، أو الحاجة إلى العلاج والرعاية، أمر مهم ومفيد، لكنه ليس كافياً، حيث تواجه العديد من البلدان تحديات كبيرة في حث الناس على طلب الرعاية مبكرًا، أو المتابعة بزيارات العودة، أو تناول الأدوية للأمراض التي غالبًا ما تكون بدون أعراض.

وأضاف أن العديد من الحواجز المعرفية والاجتماعية والبيئية لسلوك البحث عن الصحة مرتبطة بالسياق، وهو ما يمثل تحديًا لمجموعة مثل هذه التي تتخذ وجهة نظر عالمية.

وأوضح البيان أن هناك 3 نواحى مهمة للمشاورات بين فرق الأمراض غير المعدية والوحدة السلوكية والمجموعة الاستشارية الفنية، وهى..

 
أولاً: لفهم كيفية الاستفادة بشكل أفضل من الأدلة المتاحة.

ثانيًا: لسد فجوات الأدلة اللازمة لاستخدام علم السلوك لمعالجة الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها.

ثالثًا: للمساعدة فى تنفيذ تدخلات ملموسة فى البلدان والمجتمعات لزيادة استيعاب الخدمات للأمراض غير المعدية.

 

وكانت منظمة الصحة العالمية قد كشفت، فى تقرير لها، أن نصف مرافق الرعاية الصحية على مستوى العالم تفتقر إلى خدمات النظافة الأساسية، وكشف التقدير العالمى الذى تم إعداده حديثًا من قبل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف بشأن النظافة، عن مخاطر انتشار الأمراض والالتهابات للمرضى ومقدمى الرعاية الصحية.


الصحة العالمية

الامراض غير المعدية

الوفيات العالمية

كورونا

فيروس كورونا

نظافة اليدين



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