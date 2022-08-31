"منطقة الأزهرية بالشرقية" تكرم سامية خلف المعلمة القدوة الأولى على مستوى الجمهورية

الشرقية - إيمان مهنى

كرم الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، بتكريم سامية خلف إبراهيم، معلم رياض الأطفال بمعهد عاطف عبدالدايم الابتدائي النموذجي، التابع لإدارة العاشر من رمضان التعليمية، وذلك لحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التصفيات النهائية لمسابقة المعلمة القدوة، والتي عقدت بمقر قطاع المعاهد الأزهرية منتصف شهر أغسطس 2022م .

كما تم تكريم التلاميذ المشاركين في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية في مسابقة الأزهري الصغير وهم كالتالي : "حمزة محمد عبدالسميع، معهد بنين العاشر النموذجي، محمد فوزي محمد معهد كفر صقر النموذجي، آدم أحمد إبراهيم معهد مشتول السوق النموذجي

وقدم (الجنيدي) التهنئة للتلاميذ وذويهم مناشداً الجميع بتوفير البيئة الملائمة لرعاية وصقل مهارات هؤلاء التلاميذ .

وفي سياق متصل أكدت الدكتورة دعاء عزت، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، أن فوز معلمة الشرقية بالمركز الأول في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، جاء نتيجة جهد كبير وتراكم للخبرات عبر سنوات عديدة، ولم يكن الأمر صدفة وتكريمها اليوم من رئيس الإدارة المركزية يُعد حافزًا للمعلمات الآخريات لتطوير مهاراتهن للمنافسة على اللقب في الأعوام القادمة الأمر الذي ينعكس بالايجاب للنهوض بالعملية التعليمية برياض أطفال منطقه الشرقية .

ورشحت منطقة الشرقية الأزهرية المعلمة الفائزة للمشاركة في التصفيات النهائية للمعلمة القدوة ، بعد فوزها بالمركز الأول في المسابقة ذاتها على مستوى منطقة الشرقية الأزهرية.