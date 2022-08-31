اليوم السابع
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محافظ الشرقية يخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى الفنى الزراعى لـ175 درجة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:07 م
محافظ الشرقية يخفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالثانوى الفنى الزراعى لـ175 درجة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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قرر  الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني الزراعي وذلك للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2021 / 2022، ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب لإستكمال إحتياجات المدارس من الطلاب المتقدمين وفق القواعد المنظمة للقبول.

أوضح محافظ الشرقية أن تنسيق مدارس التعليم الفني الزراعي شمل المدارس الآتية:

•  مدرسة الحسينية الثانوية الزراعية ليكون الحد الأدنى للقبول 175 بدلاً من 190 درجة.

• مدرسة الشهيد ميلاد سعد جورجي الزراعية ليكون الحد الأدنى للقبول 180 بدلاً من 190 درجة.

• مدرسة السلام الزراعية ليكون الحد الأدنى للقبول 180 بدلاً من 190 درجة.

• مدرسة الصالحية الزراعية ليكون الحد الأدنى للقبول 187 بدلاً من 190 درجة.

ومن جانبه أوضح  محمد رمضان ، وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تقرر عدم رفض أي طالب متقدم للإلتحاق بالمدارس الثانوية الزراعية وحصل على الشهادة الإعدادية بالشرقية وبمجموع مطابق للحد الأدنى للقبول بصرف النظر عن الإدارة التعليمية الحاصل منها على الشهادة الإعدادية مع أخد إقرار على الطالب بعدم التحويل من المدرسة المتقدم إليها إلا بعد إنتهاء المرحلة.

 


الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية

الدكتور ممدوح غراب

محافظ الشرقية

محمد رمضان

وكيل وزارة التربية والتعليم

المدارس الثانوية الزراعية



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