ونقلت وكالة أنباء آنتارا الإندونيسية عن كبير المفوضين فى المديرية لطيف عثمان قوله إن "العدد الإجمالي للضحايا هو 30 شخصًا من بينهم 10 أشخاص لقوا حتفهم في الحادث".

وأوضح أنه تم نقل جميع الجرحى إلى مستشفى أناندا بالمدينة ومستشفى عبد المجيد الإقليمى العام حيث وقع الحادث أمام مدرستي كوتا بارو الثاني والثالث الابتدائية الرسمية، مضيفًا أن ضحايا الحادث هم فى الغالب من تلاميذ المدرسة وأولياء الأمور الذين كانوا بصحبة أطفالهم عند الخروج.

وأشار إلى أنه بجانب تلاميذ المدارس وأولياء أمورهم، فإن الضحايا الآخرين في الحادث هم سائقون يمرون بالمدرسة وباعة متجولون يبيعون الطعام أمام المدرسة.

وأضاف عثمان أن "المركبات المسئولة فى الحادث عبارة عن شاحنة مقطورة محملة بشحنة معدنية ودراجتين ناريتين، ووقع الحادث عندما قطعت شاحنة المقطورة الطريق في الاتجاه من كرانجى إلى كاكونج، شرق جاكرتا، فجأة أمام المدرسة."

وتابع عثمان "نستبعد عطل الفرامل كسبب للحادث لأنها كانت تعمل وقت وقوع الحادث، ومن ثم، فإننا نفترض أن الحادث ناتج عن عامل السرعة".