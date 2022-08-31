وكانت غرفة عمليات مديرية أمن السويس، قد تلقت إخطارا من قوات تأمين الطرق، بوقوع حادث تصادم أتوبيس مع نقل محملة بأسفلت بطريق الجلالة بعد كارته الجلالة بـ 20 كيلومترا.

من جانبه، وجه الدكتور محمد طنطاوي مدير مرفق الإسعاف بالسويس، 15 سيارة إسعاف لنقل المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى السويس العام.

بدوره ، أكد الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، أن أغلب الإصابات متنوعة بين المصابين وأن أغلبهم تم نقله إلى قسم الطوارىء بالمستشفى العام ، في حين تم نقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى.



حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق الجلالة - السويس (1)



حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بطريق الجلالة - السويس (2)