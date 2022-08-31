اليوم السابع
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مصرع شخص صدمته سيارة بمدينة القرين فى الشرقية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 10:08 ص
مصرع شخص صدمته سيارة بمدينة القرين فى الشرقية حادث تصادم ــ أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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لقى شخص مصرعه إثر تصادم سيارة به بمدينة القرين بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة مستشفى القرين العام، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى القرين المركزى، بوصول "جمال م.س" 62 عاما مقيم القرين، جثة هامدة.

وتبين حدوث إصابته التى أودت بحياته إثر تعرضه لحادث تصادم سيارة بنطاق مدينة القرين، تم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.


الشرقية

مركز شرطة القرين

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