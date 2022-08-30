الحبس سنة مع الشغل للمتهم بالتعدى على فتاة في الطريق العام بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم، شابًا بالحبس لمدة سنة مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمده 3 سنوات بناء على تصالح المجني عليها مع المتهم؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة في الطريق العام بمدينة الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدي وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية رقم 7098 لسنة 2022 جنايات ثان الزقازيق، المقيدة برقم 1253 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 14 مايو، عندما قررت جهات التحقيق إحالة المتهم محمد م ال أ، 37 عامًا، إلى محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بهتك عرض المجني عليها م أ ج م س، 28 عامًا، حاصلة على بكالوريوس زراعة، مقيمة بدائرة قسم شرطة ثانٍ الزقازيق، بالقوة، قاصدًا من ذلك هتك عرضها.

وتبين من التحقيقات وأقوال المجني عليها أنها حال سيرها بالطريق العام فوجئت بتعدى المتهم عليها وحاول الفرار هربًا، إلا أن الأهالي تمكنوا من ضبطه، فيما تبين وجود مقطع فيديو يوثق الواقعة.