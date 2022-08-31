محافظ كفر الشيخ: انتهاء إنشاء وإحلال 52 مدرسة ومجمعين خدميين و3 مجمعات زراعية

كفر الشيخ- محمد سليمان

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن الانتهاء من 52 مدرسة، ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، ومازال العمل بإحلال كلى لمدرسة السيد البدوى بنسبة تنفيذ 95%، وإنشاء مدرسة إبراهيم الدسوقى، بنسبة تنفيذ 85%.

كما أعلن عن الانتهاء من إنشاء 5 مجمعات خدمية، فتم الانتهاء من إنشاء مجمع خدمى لخدمة المواطنين بقرية الجزيرة الخضراء، ومجمع خدمى بقرية برنمبال، وجارى العمل فى 3 مجمعات خدمية بقرية بنى بكار بنسبة تنفيذ 96%، وقرية منية المرشد بنسبة 95%، وقرية البصراط، بنسبة تنفيذ 95%.

كما أعلن عن إنشاء 5 مجمعات زراعية، تم الانتهاء من إنشاء 3 مجمعات، الأول بمنية المرشد، والثانى بقرية بنى بكار، والثالث بقرية برنمبال، وجارى العمل بمجمعين بالجزيرة الخضراء بنسبة تنفيذ 95%، وبقرية اليسرى" البصراط" بنسبة تنفيذ 70%.