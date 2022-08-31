اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: انتهاء إنشاء وإحلال 52 مدرسة ومجمعين خدميين و3 مجمعات زراعية

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 01:56 م
محافظ كفر الشيخ: انتهاء إنشاء وإحلال 52 مدرسة ومجمعين خدميين و3 مجمعات زراعية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن الانتهاء من 52 مدرسة، ما بين إنشاء جديد وإحلال وتجديد، ومازال العمل بإحلال كلى لمدرسة السيد البدوى بنسبة تنفيذ 95%، وإنشاء مدرسة إبراهيم الدسوقى، بنسبة تنفيذ 85%.

كما أعلن عن الانتهاء من إنشاء 5 مجمعات خدمية، فتم الانتهاء من إنشاء مجمع خدمى لخدمة المواطنين بقرية الجزيرة الخضراء، ومجمع خدمى بقرية برنمبال، وجارى العمل فى 3 مجمعات خدمية بقرية بنى بكار بنسبة تنفيذ 96%، وقرية منية المرشد بنسبة 95%، وقرية البصراط، بنسبة تنفيذ 95%.

كما أعلن عن إنشاء 5 مجمعات زراعية، تم الانتهاء من إنشاء 3 مجمعات، الأول بمنية المرشد، والثانى بقرية بنى بكار، والثالث بقرية برنمبال، وجارى العمل بمجمعين بالجزيرة الخضراء بنسبة تنفيذ 95%، وبقرية اليسرى" البصراط" بنسبة تنفيذ 70%.


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

مطوبس

حياة كريمة

جزيرة خضراء

برمبال



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