محافظ شمال سيناء يشهد حفل تخرج الدفعة الأولى من الممرضات القابلات بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

شهد اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ومدراء الإدارات بمديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، حفل تخرج الدفعة الأولى للممرضات التي اتممن اجتياز الدورة التدريبية لمهارات الولادة الطبيعية

وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، أن الاحتفال أقيم اليوم بمحافظة الإسماعيلية وبحضور اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتور وائل عبد الرزاق رئيس قطاع الشؤون الصحية والتمريض بوزارة الصحة، والدكتور إيهاب كامل مساعد وزير الصحة للتعليم الطبي المستمر، والدكتور فزلول الحق مدير اليونيسيف والدكتوره كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ.

وقال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء إن وزارة الصحة والسكان المصرية تعمل بكامل طاقتها في توصيل الخدمة الصحية إلي جميع أهالي شمال سيناء بالقرى والأماكن البعيدة بالمحافظة وأن تخريج هذه الدفعة من القابلات هو أكبر دليل على ذلك .

وأعرب الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، عن سعادته بتخريج هذه الدفعة لرعاية السيدات بالقرى والأماكن البعيدة والمقبلات على الولادة بالمناطق النائية، مما يعد خطوة رائدة في الحفاظ على الأطفال حديثي الولادة.

وأكد الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام بمديرية الصحة بشمال سيناء، أن هذه هي الدفعة الأولى للتمريض اللاتي تم اجتيازهم الدوره التدريبية على مهارات الولادة مما يعد طفرة في القطاع الصحي والتمريض بصفه خاصة، وأن الهدف هو خدمة أهالي وسيدات شمال سيناء اثتاء الولادة بالقري البعيدة بالمحافظة.