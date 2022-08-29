اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يفتتح مقر نقابة المحامين بالعريش

الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:26 م
محافظ شمال سيناء يفتتح مقر نقابة المحامين بالعريش افتتاح النقابة
شمال سيناء - محمد حسين

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افتتح اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء مقر نقابة المحامين بعد تطويرها حيث أن علن محافظ شمال سيناء فى بيان، أنه تم بذل جهود كبيرة من أجل عودة المحكمة والسلم القضائى إلى العريش حتى وصلنا إلى حل نسبة 85% من المشكلة، وستحل قريبا حتى يمكن للمحامين والسلم القضائى ممارسة عمله من العريش مرة أخرى، مشيرا إلى موافقة المستشار وزير العدل على اعتماد المبالغ المالية اللازمة لرفع كفاءة المحكمة تمهيدا لعودة المحكمة إلى مكانها الأصلى بالعريش ولصالح المحامين والمواطنين.

 

قال ممدوح العيادى نقيب المحامين إلى أن مبنى النقابة بعد تطويره وتجديده ورفع كفاءته تكلف مبلغ 600 ألف جنيها، ويضم : مكاتب إدارية وغرفة الأعضاء وقاعة اجتماعات مكيفة وقاعة أفراح وصالة جيم.

 


شمال سيناء

نقابة المحامين

محكمة شمال سيناء



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