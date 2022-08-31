محافظ سوهاج يناقش آليات البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الكورنيش الغربى

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، الاجتماع الدورى مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات التى تهم المواطن السوهاجى، ومتابعة تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف مراكز المحافظة، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة.

كما حضر الاجتماع كل من النائب زكريا حسان، والنائب رفعت شكيب، والنائب أحمد قورة، والنائبة غادة الضبع، أعضاء مجلس النواب، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ووكلاء الوزارات ورؤساء المصالح والهيئات الحكومية.

وناقش الاجتماع آليات البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير الكورنيش الغربي بمدينة سوهاج، بدءا من نفق الشهيد اللواء نبيل فراج، مرورا بالمدينة الطبية، وحتى الكوبري العلوي الجديد، ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية، ووضع برنامج زمنى محدد للمشروع، يتم الالتزام به، ووضع مصلحة المواطنين والتيسير عليهم بعين الاعتبار أثناء تنفيذ المشروع .

كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لتوصيل كابل الكهرباء الرئيسي المغذي لمستشفى سوهاج العام، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء منالأعمال، وإعادة رصف الشارع أمام المستشفى، وتناول الاجتماع أيضا موقف الأعمال الجارية على الطريق الزراعي بقرية "شطورة " بطهطا، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخاصة بالري، وفتح الطريق مرة أخرى، ووجه المحافظ بسرعة إعادة رصف المنطقة التي شهدت الأعمال، بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري، والوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، ومديرية الري .

وتطرق الاجتماع كذلك لمناقشة الإجراءات التي تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، ووجه المحافظ بتشكيل لجان من التفتيش المالي والإداري والمتابعة الميدانية؛ للمرور على كافة المؤسسات الحكومية والتأكد من الالتزام بإجراءات الترشيد .

واختتم الاجتماع بمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، ومنها " صرف صحي الكولة بأخميم، ومحطة مياه الأحايوة، ومحطة الرفع رقم 4 بحي الكوثر، وكذلك سبل إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالتعاون من مع جهاز تنمية المشروعات.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع الاشغالات، والتنسيق مع شرطة المرافق؛ للقيام بحملات مكبرة بجميع مراكز المحافظة؛ لإزالة الاشغالات، والعشوائيات، والحفاظ على المظهر الحضاري اللائق.