محافظ سوهاج يترأس الاجتماع الدورى لبحث موقف مشروعات "حياة كريمة ".. صور

سوهاج – عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، اليوم، الاجتماع الدورى لمناقشة آخر المستجدات ونسب التنفيذ ومعدلات الأداء بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، والعمل على إزالة أية معوقات، بحضور أحمد سامى القاضى نائب المحافظ، واللواء عصام الدين الليثى السكرتير العام للمحافظة.

حضر الاجتماع كذلك كل من "النائب زكريا حسان، والنائب رفعت شكيب، والنائب أحمد قورة، والنائبة غادة الضبع، أعضاء مجلس النواب، وممثلى دار الهندسة التابعة لمجلس الوزراء، ورؤساء الوحدات المحلية، وعددا من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، والجهات المعنية".

وأشاد المحافظ فى بداية الاجتماع بمجهودات جميع الجهات المعنية بتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة"، وما تحقق من إنجازات على أرض الواقع حتى الآن، واستمرار العمل للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة.

تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بقرى المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة "، ووجه المحافظ بتكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، كما ناقش الاجتماع آليات البدء فى رفع كفاءة 9 وحدات اجتماعية بقرى المبادرة، وإنشاء مركز جديد لتنمية الأسرة والطفل بمركز دار السلام، ووجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة دار السلام، بسرعة إخلاء الوحدات المستهدفة، وتوفير أماكن بديلة، لتسيير العمل لحين الانتهاء من أعمال التطور ورفع الكفاءة.

ووجه المحافظ خلال الاجتماع بسرعة الانتهاء من تنسيق المواقع العامة للمشروعات التى تم الانتهاء منها، خاصة بقريتى "أولاد سلامة بالمنشاة، والبربا بجرجا"، واتخاذ قرية " أم دومة " بطما كنموذج لذلك، كما وجه المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بسرعة الانتهاء من وصلات المياه الخارجية للمدارس التى تم الانتهاء من انشاؤها، والتنسيق فى هذا الشأن مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض الاجتماع تقرير دار الهندسة للتصميم والاستشارات الفنية، حول متابعة أعمال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى " حياة كريمة "، وما تم تنفيذه من أعمال، وأبرز الملاحظات، وسبل تلافيها، بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، حيث تم استعراض موقف مشروعات الطرق المدرجة بالمبادرة، والتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكبارى، والكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي؛ للانتهاء من كافة محاضر المعاينة الخاصة بالطرق المدرجة بخطة الرصف، تمهيدا للبدء الفورى فى الأعمال.

وعلى هامش الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم عدد من القيادات التنفيذية والعاملين بالجهاز الإدارى بالمحافظة وهم " أحمد السيد محمد نائب رئيس مركز ومدينة المراغة، ومنسق مبادرة حياة كريمة بالمركز، وأشرف كمال عثمان مدير عام الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة بمديرية القوى العاملة بسوهاج، وماهر أحمد على مدير التعيينات والتنقلات بالمحافظة، وعلياء مصطفى رشوان وكيل إدارة الحسابات بالمحافظة، وموسى حسن أحمد مسئول التقنين بمجلس مدينة ساقلتة"، وذلك نظرا لجهودهم وتفانيهم فى أداء مهام عملهم خلال الفترة الماضية.



محافظ سوهاج يترأس اجتماع مناقشة مشروعات الريف المصرى