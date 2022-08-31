محافظ سوهاج: توريد أكثر من 111 ألف طن قمح للصوامع والشون

سوهاج عمرو خلف

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن توريد 111 ألف و 302 طن و 843 كيلوجرام من القمح منذ بدء موسم التوريد للعام الحالي 2022م، لمختلف الشون والصوامع الحكومية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أنه تم التخزين في 16 موقع تخزيني صالح، من خلال 13 لجنة مشكلة لاستلام الأقماح هذا العام.

ومن جانبه قال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه تم تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين والتجار، والتيسير على الموردين خلال موسم التوريد، بسعر توريد 885 جنيه للأردب، مشيرا إلى تكثيف حملات الرقابة اليومية على التجار، حيث تم تحرير عدد 148محضر، وضبط 33 ألف و 257 طن و 964 كيلو جرام أقماح.

وأشار وكيل وزارة التموين بسوهاج إلى أن إجمالي المساحات المزروعة بالقمح التي قامت بحصرها لجنة قرار السيد المحافظ رقم 358 لسنة 2022م، بلغت 58 ألفا 957 فدانا و2 قيراط بنطاق المحافظة، وكان من المستهدف توريد 106 آلاف 122 طنا و750 كيلو جرام من الأقماح، مشيرا إلى أن ما تم توريده بالفعل 77 ألفا و 276 طن أقماح، بنسبة توريد 73%، بالإضافة إلى استلام 34 ألفا و57 طنا و 619 كيلوجرام أقماح من خارج المحافظة، ليصبح إجمالي ما تم توريده خلال الموسم الحالي 2022م، 111 ألفا و203 أطنان و824 كيلو جرام أقماح .



الصوامع



القمح فى الصوامع



القمح



توريد القمح بسوهاج في الشون والصوامع



توريد القمح



جانب من توريد القمح