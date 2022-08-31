محافظ بنى سويف يعلن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32.93 فدانا لإقامة ميناء جاف

بنى سويف هانى فتحى

زف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف البشرى لأبناء المحافظة بموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 32.93 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية كوم أبو راضي، بمركز الواسطي، لاستخدامها في إقامة ميناء جاف ومنطقة لوجستية.

وأكد محافظ بني سويف على أن هذه الموافقة التي تأتي ضمن سلسلة من موافقات رئاسة مجلس الوزراء على مشروعات تتضمنها الاستراتيجية التنموية المحلية للمحافظة وهي التي تمكنت من إطلاقها المحافظة في ديسمبر 2020 كأول محافظة على مستوى الجمهورية تنجح في ذلك، ولاقت دعما غير مسبوقا من الحكومة، ويعد ذلك تجسيداً واضحاً لاهتمام الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى كلف الحكومة بتوجيه بوصلة التنمية نحو الصعيد، حيث أسفر هذا التوجه عن مئات المشروعات الخدمية وعشرات المشروعات القومية غير المسبوقة والتي غيرت وجه الصعيد وجعلته إقليماً واعداً في مختلف المجالات.

وأشار المحافظ إلى أهمية هذا القرار الذي يدعم الإستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة والتي تتضمن مشروعات خطط للنهوض بـــ 6ـ قطاعات تنموية: ( النقل واللوجستيات ، السياحة ،الزراعة ، المشروعات الصغيرة ،الصناعة ، الاتصالات )،والتي تحتوي على دليل استثماري تشمل الفرص الواعدة استثماريا على مستوى المحافظة وخطط والمشروعات لاستغلالها أفضل استغلال بما يدفع بتعظيم سلال القيمة المضافة للموارد والمقومات المتاحة ويوفر فرص عمل ويدعم الاقتصاد الوطنى.

وأوضح المحافظ أهمية المشروع الذي يعتبر خطوة تنموية نوعية في إطار تنفيذ الاستراتيجية التنموية المحلية العامة للمحافظة، والتي تتسق مع توجه الدولة المصرية نحو التوسع في إقامة الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بهدف تحقيق التكامل بين كافة الأنشطة وتحقيق الاستفادة المثلي اقتصاديا، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في هذا المجال لفتح آفاق اقتصادية جديدة، ويعظم من استفادة الدولة من ربط وتكامل بنيتها التحتية، مشيرا إلى أن بني سويف تسعي لأن تكون في طليعة المستفيدين من ذلك التوجه، لاسيما مع امتلاكها الفرص الاستثمارية الواعدة والبنية التحتية التي تحسنت خاصة مع المشروعات القومية المنفذة على مدار السنوات الماضية

وتابع المحافظ قائلا : إنشاء منطقة لوجستية وميناء جاف ، يعني ذلك تعظيم سلاسل القيمة المضافة لموارد المحافظة ، وأن تكون بني سويف محطة استثمارية هامة ، مما يسهم في توفير العديد من فرص عمل لأبناء المحافظة وتحقيق الرخاء والازدهار بالمنطقة والمحافظة ككل، فضلا عن دعم رؤية واستراتيجية الدولة التنموية بهدف تحسين جودة ومستوى حياة المواطن.

كما قال المحافظ أن مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية كان ثمرة لجهود على مدار عامين من خطط ولقاءات وزيارات ميدانية بهدف أن تكون الاستراتيجية التنموية للمحافظة مصدر حقيقي وتنموي للمحافظة ، حيث سيشترك في تنفيذه 3 أطراف معنية، وهي الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بوزارة النقل، محافظة بني سويف، والشركة القابضة للصوامع والتخزين بوزارة التموين، وسيتم البدء في التنفيذ والطرح على الشركات والتحالفات المصرية والعالمية عقب الانتهاء من كل الدراسات والذي سيخدم المنطقة الصناعية بكوم أبوراضي ، من خلال إنشاء صناعات تكميلية وصناعات القيمة المضافة لخدمة مصانع منطقة كوم أبوراضي.

ونوه محافظ بني سويف على أن موافقة رئاسة مجلس الوزراء اليوم،لم تكن هي الأولي خلال عامين، على مشروعات تسعى المحافظة لتنفيذها ضمن استراتيجيتها التنموية، حيث وافق منذ أيام ذلك على تخصيص 487 فداناً من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية الحيبة، مركز الفشن وذلك لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في إقامة مجمع صحي استشفائي بيئي متكامل، وفقاً للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن ، بجانب الموافقة على إنشاء مرسى سياحي بالمحافظة من الناحية الشرقية في الجهة المقابلة للكورنيش الغربي، حيث سيخدم المرسى الرحلات النيلية والمناطق الأثرية والمقاصد السياحية بطول نهر النيل، مشيرًا إلى أن تلك المشروعات بشرى لأهالي بني سويف، لأنه يعد بداية حقيقية لتنمية شاملة بمنطقة الشرق على نهر النيل، والذي كان يمثل حلما لأبناء المحافظة.