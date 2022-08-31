محافظ الفيوم يتفقد أعمال التجميل والرصف بعددٍ من الشوارع والطريق الدائرى

الفيوم رباب الجالى

تفقد الدكتور أحمد الأنصارى، محافظ الفيوم، صباح اليوم، أعمال الرصف والتجميل لعددٍ من الشوارع والميادين والمداخل بالطريق الدائرى لمدينة الفيوم، رافقه خلال الجولة المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، وأحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والعميد محمود الخولى مدير إدارة مرور الفيوم، وسالم فتيح، رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، والمهندس محمد العادل مسئول الشركة المنفذة لأعمال الرصف بمدينة الفيوم.

بدأت جولة محافظ الفيوم الميدانية، بتفقد أعمال الرصف بشارع السد العالى بطول 1,8 كم، بداية من مسجد الشبان المسلمين وصولاً لما بعد ميدان التنظيم والإدارة قبل الطريق الدائرى، حيث يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال الرصف تبعاً للجداول الزمنية وطبقاً للمقاييس الفنية والهندسية، ووجه المحافظ بالانتهاء من أعمال الأرصفة وتركيب البلدورات وكافة الأعمال الصناعية للطريق بشكل كامل وصولاً لميدان الجيش الأبيض على الطريق الدائرى، مع مراعاة الشكل الجمالى أثناء عمليات التنفيذ.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير ميدان الجيش الأبيض بمدخل المدينة الصناعية على الطريق الدائرى، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال تبعاً للجداول الزمنية، وتركيب بلدورات للأرصفة بالمنطقة، وتوفير أماكن للمشاة، بعيداً عن خط سير السيارات، مؤكداً على مراعاة البعدين البيئى والجمالى خلال عمليات التنفيذ، كما تفقد أعمال الرصف، وتركيب البلدورات، وصيانة الجزيرة الوسطى بشارع بطل السلام، وأعمال الرصف بشارع أحمد حلمى داخل مدينة الفيوم.

وشملت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، تفقد أعمال تجميل وتوسعة طريق القاهرة الفيوم، بطول 1000 متر، وتطوير مدخل المدينة الرئيسى، وإنشاء بوابة بالمنطقة، وأعمال رصف المنطقة المحيطة بميدان عبد المنعم رياض بشكل كامل، كما وجه المحافظ بتجميل الميدان.

ووجه المحافظ، خلال الجولة بالتنسيق بين مسئولى مجلس مدينة الفيوم والمرور من جانب، ومسئولى الشركة المنفذة لأعمال الرصف من جانب آخر، لتوفير محاور مرورية بديلة للشوارع التى يتم رصفها لتيسير الحركة المرورية، مؤكداً على سرعة رصد أى مستجدات بأعمال الرصف والتجميل وتطوير الميادين، وإعداد المقايسات الخاصة بها بشكل عاجل، للانتهاء من الأعمال فى مواعيدها المقررة.

كما وجه محافظ الفيوم بالاستغلال الأمثل لميدان التنظيم والإدارة بالقرب من الحديقة الدولة، ورفع كافة الإشغالات وإزالة الأكشاك المخالفة منه، بالتنسيق بين مسئولى مجلس مدينة الفيوم وشرطة المرافق.

بدأت جولة محافظ الفيوم الميدانية، بتفقد أعمال الرصف بشارع السد العالى بطول 1,8 كم، بداية من مسجد الشبان المسلمين وصولاً لما بعد ميدان التنظيم والإدارة قبل الطريق الدائرى، حيث يجرى العمل على قدم وساق للانتهاء من أعمال الرصف تبعاً للجداول الزمنية وطبقاً للمقاييس الفنية والهندسية، ووجه المحافظ بالانتهاء من أعمال الأرصفة وتركيب البلدورات وكافة الأعمال الصناعية للطريق بشكل كامل وصولاً لميدان الجيش الأبيض على الطريق الدائرى، مع مراعاة الشكل الجمالى أثناء عمليات التنفيذ.

كما تفقد المحافظ، أعمال تطوير ميدان الجيش الأبيض بمدخل المدينة الصناعية على الطريق الدائرى، ووجه بسرعة الانتهاء من الأعمال تبعاً للجداول الزمنية، وتركيب بلدورات للأرصفة بالمنطقة، وتوفير أماكن للمشاة، بعيداً عن خط سير السيارات، مؤكداً على مراعاة البعدين البيئى والجمالى خلال عمليات التنفيذ، كما تفقد أعمال الرصف، وتركيب البلدورات، وصيانة الجزيرة الوسطى بشارع بطل السلام، وأعمال الرصف بشارع أحمد حلمى داخل مدينة الفيوم.

وشملت الجولة الميدانية لمحافظ الفيوم، تفقد أعمال تجميل وتوسعة طريق القاهرة الفيوم، بطول 1000 متر، وتطوير مدخل المدينة الرئيسى، وإنشاء بوابة بالمنطقة، وأعمال رصف المنطقة المحيطة بميدان عبد المنعم رياض بشكل كامل، كما وجه المحافظ بتجميل الميدان.

ووجه المحافظ، خلال الجولة بالتنسيق بين مسئولى مجلس مدينة الفيوم والمرور من جانب، ومسئولى الشركة المنفذة لأعمال الرصف من جانب آخر، لتوفير محاور مرورية بديلة للشوارع التى يتم رصفها لتيسير الحركة المرورية، مؤكداً على سرعة رصد أى مستجدات بأعمال الرصف والتجميل وتطوير الميادين، وإعداد المقايسات الخاصة بها بشكل عاجل، للانتهاء من الأعمال فى مواعيدها المقررة.

كما وجه محافظ الفيوم بالاستغلال الأمثل لميدان التنظيم والإدارة بالقرب من الحديقة الدولة، ورفع كافة الإشغالات وإزالة الأكشاك المخالفة منه، بالتنسيق بين مسئولى مجلس مدينة الفيوم وشرطة المرافق.