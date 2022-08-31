محافظ الغربية يفتتح 3 مدارس فى السنطة بتكلفة 24 مليون جنيه

الغربية مصطفى عادل

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، 3 مدارس بقرى مركز السنطة، بحضور النائب عامر الشوربجي، المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندس محمد الصواف مدير هيئة الأبنية التعليمية، و منى صالح رئيس مركز ومدينة السنطة.

وأوضح المحافظ، أن افتتاح مدارس اليوم يأتي ضمن خطة الدولة لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لأبنائنا الطلاب، والمساهمة في تخريج أجيال قادرة على مواكبة سوق العمل والتطور العلمي، كما سيساهم ال ٥٥ فصل الموجودين بالثلاث مدارس في تخفيض الكثافة الطلابية بقرى مركز السنطة.

وافتتح محافظ الغربية مدرسة أحمد ذكريا الدسوقي للتعليم الأساسي بقرية منشأة عبد الله والمقامة على مساحة 1683.85 م 2 بقيمة 8.6 مليون جنيه واستغرق تنفيذها 11 شهر ، حيث تفقد المحافظ المدرسة والتي تضم 18 فصل دراسي ، مكتبة و 4 فصول رياض أطفال إلى جانب غرف المجالات، المصادر، الحاسب الآلي والمعمل.

كما افتتح رحمي مدرسة عائشة المحجوب للتعليم الأساسي بقرية الأنبوطين والمقامة على مساحة 1851.27 م2 بقيمة إجمالية 7.3 مليون جنيه، واستغرق بناؤها 11 شهر ، وتضم 9 فصول دراسية، ٢ فصل رياض أطفال، مكتبة بالإضافة إلى غرف المجالات، المصادر، الحاسب الآلي والمعمل.

واختتمت الجولة بافتتاح مدرسة السيدة عائشة بنت أبي بكر بقرية طوخ مزيد والتي تضم 22 فصل إلى جانب غرف المجالات، المصادر، الحاسب الآلي والمعمل، وتم إنشاؤها على مساحة 2800.6 م2بقيمة 7.9 مليون جنيه خلال 13 شهر، حيث شهد المحافظ خلال الافتتاح عدد من الفقرات الغنائية والفنية والرياضية التي قدمها طلاب المدارس الثلاثة.