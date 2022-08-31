تنفيذ 3 قرارات إزالة مخالفات بناء بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

نفذ حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب سعد نصر رئيس الحى 3 قرارات إزالة لمخالفات بناء بنطاق الحى، رافقه لجنة من الإدارة الهندسية بالحي.

وتم إزالة سور مبنى بمبنى قديم خلف قسم ثان المحلة شارع أبو ألفضل، وإزالة سور مخالف على الطريق الدائرى المحلة المنصورة بمنطفة أبو دراع، وإزالة سقف بالدور التاسع خلف حديقة بلازا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد رئيس الحى أن حملات إزالة المبانى المخألفة للقانون مستمرة على مدار اليوم الكامل، مشيرًا إلى منع البناء المخألف للقانون وإحالة المخألفين للنيابة العامة.