اليوم السابع
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تنفيذ 3 قرارات إزالة مخالفات بناء بالمحلة

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:59 ص
تنفيذ 3 قرارات إزالة مخالفات بناء بالمحلة جانب من الإزالة
الغربية مصطفى عادل

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نفذ حى ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المحاسب سعد نصر رئيس الحى 3 قرارات إزالة لمخالفات بناء بنطاق الحى، رافقه لجنة من الإدارة الهندسية بالحي.

 

وتم إزالة سور مبنى بمبنى قديم خلف قسم ثان المحلة شارع أبو ألفضل، وإزالة سور مخالف على الطريق الدائرى المحلة المنصورة بمنطفة أبو دراع، وإزالة سقف بالدور التاسع خلف حديقة بلازا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

وأكد رئيس الحى أن حملات إزالة المبانى المخألفة للقانون مستمرة على مدار اليوم الكامل، مشيرًا إلى منع البناء المخألف للقانون وإحالة المخألفين للنيابة العامة.


محافظة الغربية

حى ثان المحلة

المحلة

ازالة مخالفات بناء بالمحلة



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