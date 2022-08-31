محافظ الغربية يشهد 8 فعاليات فنية وثقافية ورياضية بقرية نهطاي بزفتي

الغربية عادل ضرة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بقرية نهطاي عدد من الفعاليات الثقافية، الفنية، الرياضية، الاجتماعية والصحية، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمركز زفتى، وذلك بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية و إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى.

وأوضح رحمي أن المحافظة حريصة على تكثيف أنشطة وفعاليات بناء وتنمية الإنسان وتمكينه اقتصادياً، وذلك لتنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحقيق الحياة الكريمة لأهالينا في الريف المصري، سواء من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية والتي تتم في مركز زفتى من خلال 735 مشروعا بتكلفة 4.1 مليار جنيه أو من خلال الفعاليات والأنشطة الخاصة ببناء وتنمية الإنسان.

وتفقد محافظ الغربية القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بمدرسة التمريض بنهطاي، وضمت تخصصات "الجلدية، النساء، العظام، الباطنة وتنظيم الأسرة"، حيث تم الكشف على المواطنين وتقديم العلاج بالمجان، كما شهد المحافظ فعاليات برنامج التثقيف الصحي، وتدريب الشمول المالي إلى جانب برنامج ريادة الأعمال والتوعية بمخاطر الإدمان والندوة الزراعية لأهالي القرية، حيث وجه المحافظ بتكثيف تلك الفعاليات والأنشطة داخل قرى حياة كريمة بمركز زفتى.

وفي سياق آخر سلم محافظ الغربية 150 كرتونة مواد غذائية و 150 شنطة مدرسية متكاملة على أبناء القرية، ضمن فعاليات القافلة الاجتماعية التي نظمتها مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية في مدرسة الشهيد أحمد نبيل عمارة، موجهاً مدير المديرية بزيادة أعداد المستفيدين من تلك القوافل.

وأعطي محافظ الغربية شارة البدء لفعاليات بطولة الشطرنج، والتي شارك فيها 35 طالب وطالبة من أبناء قرى زفتى، وتم تنظيمها على كورنيش العطف بالقرية، حيث أعرب المحافظ عن سعادته بمستوى الطلاب ومدى مهارتهم.

كما أعطى شارة البدء لسباق الجري بمشاركة 45 طالب أبناء المركز، كما شهد عددا من الفاعليات الثقافية والفنية التي نظمتها الإدارة التعليمية بزفتي، واختتمت بتوزيع الهدايا والجوائز على الفائزين في تلك المسابقات.