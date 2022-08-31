محافظ الشرقية يشدد على سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضى أملاك الدولة

الشرقية ــ

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مع العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام، آخر المستجدات بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإسراع فى وتيرة العمل، ورفع معدلات الأداء فيما يخص تحرير العقود للمواطنين لحصول الدولة و المواطن على حقوقهم .

وأكد محافظ الشرقية، على مدير إدارة الأملاك، سرعة الإنتهاء من الأعمال بهذا الملف الحيوي، والجدية والحزم في إدارته، وفقاً للإجراءات والجداول الزمنية المحددة مع تحقيق المستهدفات بدقة ، لافتاً إلى سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة.

وفى هذا الإطار قدم العميد محمود متولي مدير إدارة الأملاك بالديوان العام بيانا تفصيليا للموقف الحالى لمنظومة التقنين، من حيث عدد العقود أنه تم تحرير 10 آلاف و 730 عقد بمراكز المحافظة بالإضافة إلى عدد العقود المنتظر تحريرها 1713 عقد، فضلا عن إستعراض الموقف الحالى من حيث عدد الطلبات المقدمة من المواطنين المتعديين والتى بلغ عددها 17 ألف و533 طلب منها عدد 14 ألف و406 طلب صالح للتقنين و عدد 3127 طلب غير صالح للتقنين حيث تواصل لجان الفحص والمعاينة عملها للإنتهاء من كافة الطلبات المتبقية وإبرام العقود الخاصة بها.

وأضاف مدير إدارة أملاك الدولة أنه تم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضي وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

شدد المحافظ على ضرورة الإسراع فى إستكمال إجراءات تقنين أوضاع أراضي الدولة وتحصيل مستحقاتها و موافاة وزارة التنمية المحلية ببيان يومى وفقاً للكتاب الدورى 241 لسنة 2020 لردع المخالفين وإسترداد حق الدولة والشعب كاملا.