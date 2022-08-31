اليوم السابع
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الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:40 م
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ضبط مواد غذائية فاسدة فى حملات تموينية على المحال التجارية بالزقازيق

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 12:26 م
ضبط مواد غذائية فاسدة فى حملات تموينية على المحال التجارية بالزقازيق مواد غذائية منتهية الصلاحية
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 460 كيلو مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي في حملات تموينية على المحال التجارية للتأكد من صلاحية المعروض بنطاق مدينة الزقازيق ، ذلك في إطار تكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
 
 قامت إدارة تموين مدينة الزقازيق برئاسة الأستاذ عبدالله اسماعيل والأستاذ محمد مرسي و مفتشي الرقابة التجارية وتم تحرير المحاضر الآتية : تحرير محضر رقم 7933 لسنه 2022 جنح أول الزقازيق ضد المسؤول عن أحد محلات الكشرى لحيازته وعرضه وإستخدامه ثمار طماطم غير صالحة للإستهلاك الآدمى تستخدم في عمل صلصة الكشرى وتم التحفظ على 120 كجم طماطم بها عفن وفطريات..
 
 كما قامت الحملة بتحرير محضر رقم 9755 لسنة 2022 جنح ثان الزقازيق ضد المسؤول عن محل لبيع منتجات الألبان لحيازته وعرضه للبيع جبن أبيض كامل الدسم منتهى الصلاحية وتم التحفظ على عدد 17 صفيحه زنة الصفيحة 20 كجم بإجمالى 340 كجم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

الشرقية

تموين الشرقية

حملات تفتيشية علي الاسواق بالشرقية

ضبط سلع مجهولة المصدر



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