محافظ الشرقية يزور جامعة الزقازيق ويلتقي القائم بأعمال رئيس الجامعة

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية التعاون والتنسيق بين المحافظة وجامعة الزقازيق، لتنفيذ ودعم خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مؤكداً أن الجامعة تمثل بيت الخبرة والعلم لما تقدمه من خدمات مجتمعية واستشارات هندسية وفنية للمشروعات الجاري تنفيذها للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر جامعة الزقازيق حيث التقى الدكتور عاطف حسين القائم بأعمال رئيس الجامعة في حضور الدكتور خالد الدرندلي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وذلك لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة في مختلف المجالات التعليمية والمجتمعية.

ومن جانبه رحب القائم بأعمال رئيس جامعة الزقازيق بزيارة محافظ الشرقية لمقر الجامعة اليوم، مثمناً مجهودات المحافظ والجهاز التنفيذى في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية علي أرض المحافظة.

كما أعرب القائم بأعمال رئيس الجامعة عن تطلعه إلى استمرار التعاون والتنسيق بين الجامعة والمحافظة والإستفادة من كافة الخبرات العلمية داخل الجامعة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.