محافظ الإسكندرية يكرم طلاب أوائل الشهادات العامة ويؤكد على دعم المتفوقين

الإسكندرية جاكلين منير

كرم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، أوائل الشهادات العامة بالإسكندرية من شهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية وأوائل الأزهر الشريف بالإسكندرية، تشجيعا لهم وحثهم على بذل المزيد من التفوق والتقدم والارتقاء باسم مصر عاليا.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها مديرية التربية والتعليم تحت رعاية محافظ الإسكندرية، وبحضور الأستاذة نادية فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية وفضيلة الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالإسكندرية ونخبة من السادة نواب مجلس النواب ونواب مجلس الشيوخ ومجالس الأمناء ومديرى عموم تعليم الإسكندرية والأزهر ولفيف من الطلاب وأولياء الأمور.

وخلال كلمته أعرب المحافظ عن فخره بتواجده مع أبنائه المتفوقين بالشهادات العامة المختلفة، مؤكدًا أنهم مستقبل مصر وفخرها وقادتها القادمين وسيتم الاعتماد عليهم خلال السنوات المقبلة، وحث جميع الطلاب بالاجتهاد ومواصلة الجهد لكى يصلوا إلى أعلى المناصب، موجههم بالحفاظ على هذا التفوق خلال دراستهم الجامعية وبعدها.

وأكد الشريف، أن الإسكندرية حريصة على دعم الشباب والمتفوقين بها، وأنها على أتم الاستعداد لتلبية أى احتياجات لهم، كما وجه الشكر إلى جميع القائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

يذكر أن الشريف كرم الفائقين والمتميزين بمكافآت مالية متنوعة بقيمة 500 جنيه لطلاب الشهادة الإعدادية و750 جنيها لطلاب التعليم الفنى، و800 جنيه للمتميزين وألف جنيه لطلاب الثانوية العامة ودرع التميز لكل طالب، وبلغ عدد المكرمين 72 طالبا لتعليم الإسكندرية، و28 طالبا للأزهر الشريف.



جانب من التكريم



جانب من التكريم



جانب من التكريم