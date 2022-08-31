آخر أيام الصيفية.. إقبال كبير على الشواطئ مع رفع الراية الصفراء بشواطئ الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شهدت محافظة الإسكندرية ،إقبالا كبيرا فى اليوم الأخير من شهر أغسطس ، حيث واصلت الاسكندرية إستقبال رحلات اليوم الواحد، والأفواج المصيفية والتى جاءت لتقضي إجازة مصيفية سعيدة على شواطئ الإسكندرية الساحرة ،قبل شهر سبتمر والذى تستعد فيه الأسر المصرية لموسم جديد من الدراسة والذى من المقرر أن يبدأ هذا العام فى الأول من أكتوبر .

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية ،أن الشواطئ قد استقبلت أعداد كبيرة من المصطافين اليوم،منذ الصباح ،حيث بلغت نسبة الإشغالات على الشواطئ الشرقية نحو 80% ، وفى الشواطئ الغربية نحو 50% .

وحول حالة البحر فى اليوم الآخير من أغسطس أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، اليوم، استقرار حالة البحر فى كافة الشواطئ، وأكدت رفع الرايات الصفراء للتحذير من ارتفاع الامواج فى الشواطئ الغربية.

من جهة أخرى أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية على استمرار إغلاق شاطئ النخيل، ومنع النزول إلى البحر لما يمثله من خطورة شديدة على أرواح المصطافين، وناشدت الزائرين عدم التوجه إليه.

ونظرا للإقبال الكبير على شواطئ الإسكندرية خاصة فى شهر أغسطس ، ناشدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المصطافين، بضرورة الحجز الإلكتروني المسبق على الشواطئ من خلال التطبيق الإلكتروني على المحمول، والتأكد من نسب إشغال الشواطئ قبل التوجه إليها ، على أن يصبح الحجز لاغيا بعد الساعة 11 ظهرا .

من جانبه؛ أوضح اللواء جمال رشاد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن عمليات الرقابة ورصد مخالفات مستأجري الشواطئ وعمالهم تتم على مدار اليوم.



شاطىء الهانوفيل (2)



شاطىء الهانوفيل (3)



شاطىء الهانوفيل (4)