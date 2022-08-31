محافظ الأقصر يستقبل وفد من حكومة مدغشقر لبحث سبل التعاون المشترك

الأقصر – أحمد مرعى

استقبل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، وفداً رفيع المستوى من حكومة مدغشقر يمثله كل من فيدينيافو رافوكاترا "وزير المياه والصرف الصحي"، وراكوتوريسون أدولف "نائب وزير المياه والصرف الصحي"، وسوجا تسيمانديلاتسي "محافظ أندروي"، وجوسلين راهاريمبولا "محافظ أنوسي"، وباسكوالينا ديسيريو الممثل المقيم ومدير مكتب مدغشقر برنامج الأغذية العالمي.

وفي بداية اللقاء، أكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية التي تجمعها مع دولة مدغشقر في مختلف المجالات في إطار الصداقة والعلاقات الوثيقة، وأشار إلى دور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في تدعيم أواصر العلاقات والتعاون مع دول أفريقيا وحرص مصر على تقديم كافة المساعدات للأخوة الأفارقة في جميع المجالات.

وأعرب المحافظ، عن تقديره للبرامج والجهود التي يقوم بها برنامج الأغذية العالمى على أرض محافظة الأقصر، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، معربا عن تطلعه لاستمرار هذا التعاون خلال الفترة القادمة، حيث حضر اللقاء كلا من محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، والدكتور علي حزين المشرف على مشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

وخلال اللقاء، استعرض محافظ الأقصر، المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ضمن برنامج تطوير الريف المصري لتحسين معيشة حوالي 60 مليون مواطن في 20 محافظة وتوفير كافة الخدمات الأساسية منها السكن الكريم والصرف الصحي ومياه الشرب والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل لأبناء القرى لتحسين دخل الأسر، كما أشار إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop 27 في مدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم ونقل صوت أفريقيا للمشاركين في القمة لحث المجتمع الدولي على الالتزام بتعهداته تجاه تمكين دول القارة الإفريقية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، والتي تؤثر بشكل خاص على قارة أفريقيا.

ومن جانبه، عبر الوفد عن شكره لمحافظ الأقصر على حسن الاستقبال وإتاحة الوقت لعقد هذا اللقاء الجيد، مؤكدين حرص بلاده على تحقيق التعاون مع مصر في مختلف المجالات لاسيما في الإدارة المحلية ونقل بعض التجارب المصرية الناجحة في عملية التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين وعلى رأسها مبادرة "حياة كريمة" وتطبيق اللامركزية المحلية وتطوير المناطق الأكثر احتياجا، كما أشاد فيدينيافو رافوكاترا، بجهود وزارة التنمية المحلية في إصلاح مجالات الإدارة المحلية خاصة نظام العمل والتخطيط والمتابعة للمشروعات، لافتا إلى أن التجربة المصرية في عملية التنمية والإدارة المحلية ملهمة لنا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور علي حزين، أن وزارة الزراعة كان لها نصيب كبير من المبادرات وعلى رأسها إضافة مليون ونصف الفدان للزراعة، والدلتا الجديدة التي أضافت 550 ألف فدان للزراعة، واستخدام مياه الصرف المعالج، ومبادرة تبطين الترع التي كان لها عظيم الأثر في توفير المياه.

جدير بالذكر أن الوفد قام بزيارات ميدانية لمشروعات وزارة الزراعة المصرية وبرنامج الأغذية العالمي بمحافظة الأقصر، ومنها محطة فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية "جمعية هيا"، ومشتل لإنتاج شتلات قصب السكر، ونماذج لزراعات الري الحديث، والطاقة الشمسية، ونماذج لمشروعات حياة كريمة، ونموذج قرية البغدادي والمدارس المجتمعية بقرية البغدادي بمركز ومدينة البياضية، ومركز الأقصر التنسيقي.