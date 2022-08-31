محافظ أسوان يحيل شكوى بعض أهالى قرية أبو سمبل بنصر النوبة للتحقيق

أسوان - عبد الله صلاح

قرر أشرف عطية محافظ أسوان، إحالة الشكوى المقدمة من مواطنين ضد المسئولين بالوحدة المحلية بقرية أبو سمبل بمركز نصر النوبة، التى تتضمن استغلال مواقعهم فى الإتجار بأملاك الدولة إلى المستشار القانونى، مما تسبب فى وجود نزاعات بين المواطنين على قطعة أرض .

كما قرر محافظ أسوان، تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد، وبعض العمد لإجراء تحقيق ميدانى والتأكد من مصداقية الشكوى تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة فيها، وخاصة بعد تقدم أحد المواطنين خلال اللقاء الدورى الأسبوعى للمواطنين بقاعة عروس النيل.

واستمع المحافظ، خلال اللقاء الأسبوعى لشكاوى ومطالب حوالى 30 مواطن ومواطنة واستجاب أشرف عطية للدعوة التى وجهتها العروسة نجاح . ع لحضور حفل زفافها الشهر القادم تعبيراً عن فرحتها بتلبية المحافظ لمطالبها من خلال توفير الأجهزة الكهربائية والمستلزمات المنزلية ، بجانب صرف 7 ألاف جنيه لإتمام زواجها بعد تأجيله لحوالى 4 مرات.

ووجه عطية ، بصرف إعانة مالية عاجلة لإحدى السيدات الغارمات من أجل تمكينها لتسديد المديونية المالية المتأخرة عليها ، وعدم قدرتها على السداد ، بجانب إدراجها ضمن تجهيز العرائس لمبادرة "الناس لبعضهم "، وهو الذى توازى مع إدراج أكثر من حالة نظراً للظروف المعيشية الصعبة لأسرهم.

وكلف، المسئولين برفع كفاءة وإعادة إعمار عدد من المنازل التى تعرضت للسيول الأخيرة، بالإضافة إلى صرف إعانات مالية عاجلة لمواجهة متطلبات الحياة ، فضلاً عن صرف مساعدات عينية وغذائية ، موجهاً إلى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لبعض الحالات المرضية ، مع توفير الفحص والعلاج المجانى لحالات أخرى ، علاوة على الإسراع فى إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة ، وأيضاً صرف 500 جنيه شهرياً لمدة 6 أشهر لحالات تعانى من عدم تفعيل فيزا المعاش.

كما وجه عطية رئيس مركز ومدينة أسوان بالتنسيق بين معهد الأورام وشركة الإعلانات لتركيب مظلة لإستراحة إنتظار المرضى وذويهم بمسطح 40 م2 وذلك لحمايتهم من حرارة الشمس أثناء إنتظارهم لدخول المعهد وتلقى العلاج .



اللقاء الأسبوعى لشكاوى المواطنين



اللقاء الأسبوعى لشكاوى المواطنين