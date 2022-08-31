مجلس جامعة بنى سويف يوافق على تنظيم معرض الأدوات المعملية بكلية العلوم

بنى سويف ــ هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 212، على تنظيم معرض للأدوات المعملية بكلية العلوم، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

أوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أنه يتم إقامة الأسبوع التعريفي للطلاب الجُدد بأقسام الكلية وبرامجها قبل بداية العام الدراسي حيث تضم الكلية سبعة أقسام وبرنامجين، مضيفاً أنه على هامش الأسبوع التعريفي يتم تنظيم المعرض بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأن منتجات المعرض يتم مراجعتها من قِبل الكلية وتكون مطابقة للمواصفات القياسية.

وأكد رئيس الجامعة أن الهدف الرئيسي من تنظيم المعرض هو توفير كافة المستلزمات الدراسية والأدوات المعملية وذلك بأسعار مخفضة وجودة عالية خاصة لطلاب الفرقة الأولى، مشيراً أن أدوات المعمل تعد من أهم العناصر التي يحتاجها الطلاب لبداية حياتهم الأكاديمية داخل كليه العلوم، سواء الأدوات المخصصة لمعمل الكيمياء، أو البيولوجي، أو النبات، أو التشريح هي أدوات أساسية داخل الكلية.

كما أكد الدكتور حمادة محمد عميد كلية العلوم على ضرورة مراعاة الطلاب لمعايير الأمان والسلامة المهنية في استخدام الأدوات المعملية والزجاجية، وأدوات التشريح، وارتداء الكمامات والقفازات الطبية، واستخدام النظارات المخصصة للمختبرات لحماية العين عند تسخين المواد، أو التشريح، واتباع كافة الإرشادات والتوجيهات التي يعطيها مشرف المختبر للحفاظ على سلامة الجميع.