تعاون بين جامعة بنى سويف والأعلى للجامعات فى مجال التحول الرقمى والتدريب

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة في جلسته رقم 212، على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، ومركز التدريب بديوان عام المحافظة بشأن تأهيل المجتمع المدني بمحافظة بني سويف للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي.

يأتي التعاون في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي وذلك من خلال خطة واضحة لنشر وترسيخ مفاهيم التحول الرقمي وأهدافه لكافة المستويات داخل المؤسسات والهيئات العلمية والإدارية.

من جانبه، أوضح الدكتور منصور حسن، أن التعاون يستهدف تطبيق شهادة التحول الرقمي وما يتعلق بها من أنشطة تدريبية واختبارات على موظفي الجهاز الإداري والمجتمع المدني داخل محافظة بني سويف، لافتاً أن الأعلى للجامعات سوف يقوم بإتاحة المحتوى العلمي للبرامج المؤهلة للحصول على الشهادة ويوفر بنوك الأسئلة وتطويرها وفتح الاختبارات ومتابعتها وتقديم الاستشارات والدعم الفني، فضلاً عن منح من يجتاز التدريب الشهادة العلمية بمراكز التدريب المعتمدة داخل الجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، أن الاختبارات سوف تعقد بمركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها الأعلى للجامعات وتحت إشراف كامل من الجامعة، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية تشمل أساسيات تكنولوجيا المعلومات ونظم التشغيل ومعالج النصوص والعروض التقديمية والجداول الإلكترونية وأساسيات قواعد البيانات والبحث على الإنترنت والشبكات وتطبيقات الموبيل والتعليم عن بعد والفصول الافتراضية والحوسبة السحابية.