تعاون بين جامعة بنى سويف والأعلى للجامعات فى مجال التحول الرقمى والتدريب

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة في جلسته رقم 212، على توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات، ومركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة، ومركز التدريب بديوان عام المحافظة بشأن تأهيل المجتمع المدني بمحافظة بني سويف للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي.
يأتي التعاون في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لبناء الإنسان المصري، وتحقيقاً لرؤية مصر 2030 في مجال التحول الرقمي وذلك من خلال خطة واضحة لنشر وترسيخ مفاهيم التحول الرقمي وأهدافه لكافة المستويات داخل المؤسسات والهيئات العلمية والإدارية.
من جانبه، أوضح الدكتور منصور حسن، أن التعاون يستهدف تطبيق شهادة التحول الرقمي وما يتعلق بها من أنشطة تدريبية واختبارات على موظفي الجهاز الإداري والمجتمع المدني داخل محافظة بني سويف، لافتاً أن الأعلى للجامعات سوف يقوم بإتاحة المحتوى العلمي للبرامج المؤهلة للحصول على الشهادة ويوفر بنوك الأسئلة وتطويرها وفتح الاختبارات ومتابعتها وتقديم الاستشارات والدعم الفني، فضلاً عن منح من يجتاز التدريب الشهادة العلمية بمراكز التدريب المعتمدة داخل الجامعة.
وأشار رئيس الجامعة، أن الاختبارات سوف تعقد بمركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات بالجامعة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها الأعلى للجامعات وتحت إشراف كامل من الجامعة، مشيراً إلى أن البرامج التدريبية تشمل أساسيات تكنولوجيا المعلومات ونظم التشغيل ومعالج النصوص والعروض التقديمية والجداول الإلكترونية وأساسيات قواعد البيانات والبحث على الإنترنت والشبكات وتطبيقات الموبيل والتعليم عن بعد والفصول الافتراضية والحوسبة السحابية.
كما وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، في جلسته رقم ٢١٢، على تنفيذ قافلة طبية وتمريضية وعلاج طبيعي بمركز ناصر، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.
وأكد الدكتور منصور على أهمية هذه القوافل في الوقت الراهن، والتي لابد أن تضم نخبة من المتميزين من الكادر الطبي في كل التخصصات، مشيراً إلى حرص الجامعة على تنظيم القوافل الطبية لخدمة المجتمع السويفي وانطلاقاً من مبدأ المشاركة المجتمعية باعتبار الجامعة جزء لا يتجزأ من المجتمع، وكتطبيق عملي لما يدرسه الطلاب من مناهج في كليات الطب والتمريض وغيرها من الكليات الطبية المنوطة بالاهتمام بصحة المواطن.
كما وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 212، على عقد بروتوكول تعاون بين كلية التمريض، ومستشفى أطفال 57357، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.
وأوضح رئيس الجامعة أن البروتوكول يهدف إلى تدريب طلاب الامتياز بكلية التمريض داخل مستشفى 57357 ولمدة سنة على ألا تقل فترة التدريب بكل وحدة عن شهرين مع التزام الطلاب بمعايير الجودة والأداء الخاصة بكلية التمريض وأخلاقيات المهنة وظهورهم بمظهر مشرف لرفع اسم الجامعة عالياً.
وأضاف رئيس الجامعة أن كلية التمريض تأسست تنفيذاً للقرار الجمهوري رقم 200 لسنة 2000، لتكتمل منظومة التعليم الطبي بجامعة بني سويف والمتمثلة في كليات الطب والصيدلة، والتمريض ومؤخراً طب الأسنان والعلاج الطبيعي، مؤكداً سياسة الدولة في الاهتمام بهذه المهنة الإنسانية الحيوية لضمان خدمة صحية متميزة لجميع أفراد المجتمع.
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