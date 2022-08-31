ما هى "مذكرة ميشكون" التى تنبأت بوفاة الأميرة ديانا ؟.. اندبندنت تجيب

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية إن الأميرة ديانا تنبأت بحادث وفاتها قبل عامين من حدوثه، كما أشارت "مذكرة ميشكون" التي وصفتها الصحيفة بالمشئومة والتي كتبها فيكتور ميشكون في عام 1995 عندما كان المستشار القانوني لأميرة ويلز.

تشير مذكرة ميشكون إلى ملاحظة يقال إن ميشكون أخذها خلال اجتماع عقده مع ديانا في 30 أكتوبر 1995، الذي ضم أيضًا السكرتير الشخصي لديانا باتريك جيفسون، ورد أن ديانا قالت إنها سمعت من مصدر أنه سيتم بذل جهود "للتخلص منها" بحلول أبريل 1996، ويزعم أن المصدر أخبر ديانا أن هذا سيحدث من خلال حادث سيارة ينهي حياتها أو يجرحها لدرجة تجعلها تبدو "غير متوازنة".

وتوفيت ديانا بعد ذلك بعامين في 31 أغسطس 1997 في حادث سيارة في باريس مع شريكها دودي الفايد والسائق هنري بول، وأفادت التقارير أن بول كان تحت تأثير الكحول والمخدرات عندما اصطدمت السيارة بعمود سرعته 65 ميلاً في الساعة.

في عام 2004 ، أطلقت شرطة العاصمة تحقيقا في وفاة ديانا مع 832 صفحة من النتائج التي تم نشرها في عام 2006، وقال مايكل مانسفيلد ، المحامي الذي مثل والد الفايد: "أهم شيء في هذا التقرير ، ولحظة الانتظار لمدة دقيقة ، والضوء الساطع في الظلام فجأة ، كانت مذكرة ميشكون. تم وضع الورقة في خزنة في نيو سكوتلاند يارد ".

وبحسب ما ورد سُلِّمت المذكرة إلى مفوض شرطة العاصمة السابق السير بول كوندون في عام 1997 ، ثم وُضعت لاحقًا في خزانة، وقال مفوض شرطة العاصمة السابق جون ستيفنز ، الذي قاد التحقيق ، لصحيفة ديلي بيست: "أرسل اللورد ميشكون الرسالة إلى بول كوندون ، ووضعها في خزنته".

وأضاف: "علمت بذلك فقط عندما أصبحت مفوضًا بنفسي.. وقد علمت أن اللورد ميشكون قال إنه لم يعلق أهمية كبيرة عليه في الواقع ومع ذلك ، عندما أعلن الطبيب الشرعي عن تحقيقه ، تأكدت من إرسال هذه الرسالة على الفور إلى الطبيب الشرعي الملكي ، الذي كان في ذلك الوقت مايكل بورجيس ثم أصبح اللورد القاضي سكوت بيكر".

يوضح ستيفنز أن التحقيق نظر في جميع الادعاءات الـ 104 المحيطة بوفاة ديانا بما في ذلك التحقيق في أصول ومصداقية مذكرة ميشكون.

وأضاف أن الشرطة تابعت مذكرة ميشكون وأن ستيفنز أجرى مقابلة مع ميشكون "في ثلاث مناسبات وأخذ تصريحات أخرى بشأن تلك الرسالة". وأضاف: "إنه شيء سبب لي قلقاً كبيراً".

وانتهى تحقيق ستيفنز بتأكيد "100 في المائة" من عدم وجود مؤامرة "للتخلص من" أو قتل ديانا وأن وفاتها كانت حادثًا.