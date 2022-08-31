كيف يمكن اكتشاف إصابة الطفل بالتوحد؟.. "الصحة" تجيب

وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان يمكن اكتشاف إصابة الطفل بالتوحد حيث لا يستطيع النظر فى عين الأم أثناء الرضاعة ولا يستطيع تقليد الأشياء ويتأخر فى اللغة.

وأضافة وزارة الصحة والسكان: عادة تظهر الأعراض عند الولادة أو عند عمر السنة والنصف من ومن الضرورى استشارة المتخصصين على الفور لوضع برامج التعامل مع الطفل.

وكانت وزارة الصحة والسكان كشفت عن البرامج المستخدمة فى علاج مرض التوحد، مؤكدة أن الطفل يتدرب حوالى 40 ساعة فى الأسبوع على كل مهارات التواصل مثل التخاطب وطريقة النظر وجلسات المعالجة الحسية.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن الاكتشاف المبكر لمرض التوحد يساعد فى تحين مهارات التواصل للطفل، ولا توجد أدوية تعمل على تحسين التوحد.

يذكر أن الأمانة العامة للصحة النفسية خصصت خطا ساخنا للرد على الراغبين فى الاستفسار عن مرض التوحد وطرق علاجة من خلال رقم 16328.