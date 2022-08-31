فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور زابوريجيا غدا ويطالب بإقامة دائمة

كتب أحمد عرفة

أعلن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية زيارة محطة زابوريجيا غدا مطالبا بوجود دائم للفريق في المحطة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، بحث وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا ونظيرته الألمانية أنالينا بربوك الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، والمزيد من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وكتب كوليبا في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، اجتمعت في براج مع نظيرتي وصديقتي أنالينا بربوك وناقشنا الحزمة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبي وحظر التأشيرات للروس والمزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية الأوكرانى، أن ابتزاز روسيا في مجال الطاقة هو جزء من حربها على أوروبا، مؤكدا أهمية تنسيق رد أوروبى موحد وقوى.