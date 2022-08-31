اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ضبط 2000 شكاكة تحاليل سكر وخيوط جراحية منتهية الصلاحية فى طنطا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:53 ص
ضبط 2000 شكاكة تحاليل سكر وخيوط جراحية منتهية الصلاحية فى طنطا مستلزمات طبية ــ أرشيفية
الغربية عادل ضرة

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تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 2000 شكاكة تحاليل سكر وخيوط جراحية منتهية الصلاحية داخل شركة مستلزمات طبية بطنطا

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على شركات المستلزمات الطبية بنطاق المحافظة، وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت جمال هنيدى مدير إدارة تموين طنطا،  وياسر مراد  مدير الرقابة التموينية، ومحمد الشيخ مفتش التموين،  وتم ضبط 2000 شكاكه تحليل السكر انتهاء8/2020  وخيوط جراحيه انتهاء 3/2022داخل شركه طبيه شهيره بطنطا، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.


محافظة الغربية

تموين الغربية

طنطا

خيوط جراحية



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