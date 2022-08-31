ضبط 2000 شكاكة تحاليل سكر وخيوط جراحية منتهية الصلاحية فى طنطا

الغربية عادل ضرة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 2000 شكاكة تحاليل سكر وخيوط جراحية منتهية الصلاحية داخل شركة مستلزمات طبية بطنطا

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على شركات المستلزمات الطبية بنطاق المحافظة، وتشكلت حملة برئاسة وكيل وزارة التموين ضمت جمال هنيدى مدير إدارة تموين طنطا، وياسر مراد مدير الرقابة التموينية، ومحمد الشيخ مفتش التموين، وتم ضبط 2000 شكاكه تحليل السكر انتهاء8/2020 وخيوط جراحيه انتهاء 3/2022داخل شركه طبيه شهيره بطنطا، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.