ضبط لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك فى حملة لمديرية الطب البيطرى بالغربية

شنت مديرية الطب البيطرى فى محافظة الغربية برئاسة الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطرى، حملة مكبرة بالتعاون والتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين فى الغربية، وذلك لضبط الأسواق ومصادرة اللحوم غير الصالحة للاستهلاك داخل أسواق مراكز ومدن المحافظة، حفاظًا على صحة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 60 كجم لحوم بقرى وجاموسى ذبح خارج المجازر صالحة ظاهريا للإستهلاك الأدمى، 1052 كجم أسماك هورس ماكريل صالحة للإستهلاك الأدمى ظاهريا ورأت اللجنة ضرورة سحب عينات لتأكيد ذلك من عدمه، 13.5كجم دواجن صالحة ظاهريا ورأت اللجنة سحب عينات، 48 كجم مصنعات لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة المختصه حيال المضبوطات والمخالفين.