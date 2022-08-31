كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل محل البان بقصر النيل، وحرر محضر بالواقعة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط مسئول عن محل ألبان كائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل لإدارته المحل بدون ترخيص وقيامه بتجميع كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وبدون مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على (1000 عبوة - 200 كيلو جرام مواد غذائية) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية بيانات تدل على مصدرها.

بمواجهته أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة، بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المحل بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمحل عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.