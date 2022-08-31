صحة الأقصر: إعادة اختبارات القدرات لمدرسة التمريض بإسنا.. اعرف التفاصيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور طاهر أيوب وكيل الوزارة، عن عقد اختبارات القدرات للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بمدينة إسنا للعام الدراسي 2022/2023 بإشراف جامعة الأقصر فى مدينة طيبة.

ويقول الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تعقد تلك الإختبارات تحت الإشراف الكامل لجامعة الأقصر، وتقرر أن يكون الإمتحان يوم الثلاثاء الموافق 6 أغسطس الجارى داخل مقر كلية السياحة والفنادق بمدينة طيبة الجديدة بجوار جهاز مدينة طيبة.

وأكد الدكتور طاهر أيوب، أنه بناء على تعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قررت مديرية الشئون الصحية عن إعادة إجراء اختبارات القدرات للطلاب والطالبات المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بإسنا، وتقرر أن تكون الإختبارات تحت الإشراف الكامل لجامعة الأقصر، وذلك بدءاً من إعداد الإختبارات ومروراً بأعمال المراقبة والتصحيح ورصد الدرجات بالرقم السري، وحتى إعلان النتيجة وفقاً لما هو متبع في السنوات الدراسية الخاصة بها أخذاً بمبدأ الحيادية والشفافية وتكافؤ الفرص، حيث تتمنى مديرية الشئون الصحية لأبنائها الطلبة والطالبات المتقدمين للاختبارات التوفيق والنجاح الدائم.

كانت قد أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تم سحب كراسات الشروط بناء على التنسيق الجديد، وتم الإعلان عن شروط وقواعد القبول بمدارس ومعاهد (رعاية) الفنية للتمريض، التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية" للعام الدراسي 2023/2022، حيث أوضحت الهيئة أن القبول بمدارس ومعاهد (رعاية) الفنية للتمريض يتم طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة، ويتم تحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق، مشيرة إلى أنه تتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين (25-30) طالبًا/طالبة.

ويشترط أن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة التعليم الأساسي حيث يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده حرصًا على مبدأ التوطين، وكذلك ضرورة الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقدم، وتابعت، أنه تتضمن شروط القبول أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، وألا يقل السن في بداية العام الدراسي عن أربعة عشر عامًا وستة أشهر، وألا تكون الطالبة متزوجة، ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، مع عدم النقل من محافظة لأخرى، لافتا إلى أن مدة الدراسة خمس سنوات دراسية.