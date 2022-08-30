اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 07:54 م
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طالبان بألسن الأقصر يحصلان على المركز الثالث في المسابقة الصينية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 07:03 م
طالبان بألسن الأقصر يحصلان على المركز الثالث في المسابقة الصينية جامعة الأقصر
الأقصر - أحمد مرعى

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حصل الطالبان محمد خالد ومحمود عادل، بالفرقة الرابعة بقسم اللغة الصينية بكلية الألسن بجامعة الأقصر، على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية في المسابقة الصينية "منتصف الخريف للشعر والغناء الصيني لعام 2022"، المنظمة من قبل المركز الثقافي الصيني بالقاهرة، وذلك تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس الجامعة والدكتور محمود النوبي أحمد، عميد كلية الألسن.
 
وهنأ الدكتور محمود النوبي أحمد، عميد الكلية، قسم اللغة الصينية والطلاب الفائزين بتألقهم بين طلاب الجامعات المصرية متمنياً لهم مزيد من التفوق والنجاح، موجها الشكر لكل من الدكتورة ليلة يوسف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور يوسف عباس وكيل الكلية لشئون الدراسات والبحوث والدكتور صلاح أبو الحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع والدكتور لي شو تشينغ مديرة فصل كونفوشيوس بكلية الألسن جامعة الأقصر.
 
ومن جانبه أعرب الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة؛ عن سعادته بتميز طلاب كلية الألسن والجامعة جميعاً في الأنشطة العلمية والثقافية على مستوى الجامعات المصرية.
 
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أحد الطلاب 

 

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الطالب الثانى 

 

 


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