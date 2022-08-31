شاب ينجو بنفسه من حادث قطار بعد الاصطدام بدراجته البخارية فى الحوامدية

اصطدم قطار بدراجة بخارية خلال عبور قائدها مزلقان السكة الحديد فى الحوامدية، حيث تمكن قائدها من القفز قبل الاصطدام، ولم يتعرض لإصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد اصطدام قطار بدراجة بخارية فى الحوامدية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتبين أنه خلال عبور شاب يقود دراجة بخارية لمزلقان السكة الحديد اصطدم القطار بالدراجة، بعد أن تمكن الشاب من القفز والنجاة من الاصطدام، ولم يتعرض لإصابات، وتحفظ رجال المباحث على الشاب، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.