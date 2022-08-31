وأضافت البعثة ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، أن الوثائق تتضمن معلومات من وزارة الدفاع الروسية تثبت قصف القوات الأوكرانية للمحطة النووية باستخدام طائرة مسيرة ما تسبب في خرق سقف بناء مخصص لحفظ الوقود النووي والنفايات المشعة.

وكان الممثل الدائم لروسيا لدى وكالة الطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف، قد أعلن الاثنين الماضي أن وفدا مكونا من حوالي 15 عضوا من وكالة الطاقة الذرية سيزور محطة زاباروجيا هذا الأسبوع للوقوف على حقيقة الأوضاع هناك.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات مع قرغيزستان تشهد تطورا في روح الشراكة الاستراتيجية؛ وذلك في إطار المنظمات متعددة الأطراف.

جاء ذلك خلال تهنئته نظيره القرغيزي سادر جباروف، بيوم استقلال الجمهورية، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي للسفارة الروسية في عاصمة قرغيزستان بشكيك.

وقال بوتين- حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الأربعاء، أن "آمل بأن نضمن بالجهود المشتركة تطوير جميع العلاقات الروسية القرغيزية متبادلة المنفعة لصالح شعبينا الصديقين ولصالح تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي".

وأضاف المكتب الصحفي للسفارة الروسية أن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، ورئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، ووزير الخارجية، سيرغي لافروف، ورئيس المحكمة العليا، فياتشيسلاف ليبيديف، وجهوا أيضا التهاني إلى قرغيزستان بمناسبة يوم استقلالها الـ31.

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الأربعاء، إن روسيا لا تهدف إلى انهيار أوروبا ولا لنشر التفرقة فيها.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات لها - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "نحن لا نهدف إلى تقسيم أوروبا، هذه لم تكن مهمتنا أبدا"، مشددة على أن روسيا كان هدفها الرئيسي دائما إعادة الفكر السليم إلى العلاقات الدولية.

وشبهت زاخاروفا أعضاء الاتحاد الأوروبي، بشخصيات في لوحة بيتر بروجيل (المكفوفين) الذين لا يعبرون عن شكوك واعتراضات، ولا يطرحون أسئلة ولا يحتجون، بل "يتوجهون إلى الهاوية بشكل جماعي".