روسيا تسلّم مجلس الأمن أدلة قصف كييف لمحطة زابوروجيا

كتب أحمد عرفة

سلمت روسيا أعضاء مجلس الأمن الدولى أدلة تثبت قصف قوات كييف محطة زابوروجيا الكهروذرية فى 29 أغسطس، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن عدة طائرات مسيرة انتحارية أوكرانية سقطت على سطح المفاعل رقم واحد في المحطة، إضافة إلى قذائف في محيط المحطة في وقت سابق.

وفى وقت سابق، بحث وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا ونظيرته الألمانية أنالينا بربوك الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، والمزيد من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وكتب كوليبا في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، اجتمعت في براج مع نظيرتي وصديقتي أنالينا بربوك وناقشنا الحزمة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبي وحظر التأشيرات للروس والمزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأضاف وزير الخارجية الأوكرانى، أن ابتزاز روسيا في مجال الطاقة هو جزء من حربها على أوروبا، مؤكدا أهمية تنسيق رد أوروبى موحد وقوى.