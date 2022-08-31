اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 31 أغسطس 2022 09:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا تسلّم مجلس الأمن أدلة قصف كييف لمحطة زابوروجيا

الأربعاء، 31 أغسطس 2022 08:27 م
روسيا تسلّم مجلس الأمن أدلة قصف كييف لمحطة زابوروجيا مجلس الأمن -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلمت روسيا أعضاء مجلس الأمن الدولى أدلة تثبت قصف قوات كييف محطة زابوروجيا الكهروذرية فى 29 أغسطس، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقالت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، إن عدة طائرات مسيرة انتحارية أوكرانية سقطت على سطح المفاعل رقم واحد في المحطة، إضافة إلى قذائف في محيط المحطة في وقت سابق.

 

وفى وقت سابق، بحث وزير الخارجية الأوكرانى دميترو كوليبا ونظيرته الألمانية أنالينا بربوك الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا، والمزيد من إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 

وكتب كوليبا في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأربعاء، اجتمعت في براج مع نظيرتي وصديقتي أنالينا بربوك وناقشنا الحزمة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبي وحظر التأشيرات للروس والمزيد من شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

 

وأضاف وزير الخارجية الأوكرانى، أن ابتزاز روسيا في مجال الطاقة هو جزء من حربها على أوروبا، مؤكدا أهمية تنسيق رد أوروبى موحد وقوى.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة