رئيس جهاز حماية المستهلك: معرض "أهلا مدارس" فخر لنا منتجات مصرية بجودة عالمية

محمود رضا الزاملى

قال أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن رئيس الوزراء شهد اليوم افتتاح معرض أهلا مدارس، ورأى بعينه المنتجات المصرية ذات جودة عالية جدا وتصلح للتصدير ويعد ذلك فخرا لنا.

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة دى ام سى: "استطعنا توفير منتج جيد جدا بأسعار تنافسية، وإذا نظرنا إلى أن نسب الخصم سنجدها بدأت من 30%، وأغلب العارضين مصانع أو تجار جملة سواء ملابس وأحذية بجودة عالمية وأغلبها منتجات مصرية بأسعار مخفضة".

وتابع أن الحذاء عالى الجودة يبدأ من 120 جنيه، وكذلك الملابس بأسعار مخفضة، والمعرض يتضمن الأدوات المكتبية باختلاف أنواعها وأشكالها، معربا عن فخره بأن نسبة المنتج المحلى داخل هذا المعرض كبير وبجودة عالية جدا.

واستطرد أن وظيفة جهاز حماية المستهلك، متابعة الخصومات والتأكد من صحتها ومتابعة أي شكوى لفحصها وتطبيق غرامات على أي عارض يتلاعب في الأسعار، مؤكدا أنهم متواجدين داخل المعرض.