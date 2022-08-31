رئيس جامعة طنطا: طفرة كبيرة فى القضاء على أمية المواطنين بقرى المحافظة الغربية

الغربية عادل ضرة

أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، في بيان له أن قوافل الجامعة التي انطلقت خلال شهري يوليو وأغسطس بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة إلى القرى الأكثر احتياجاً، وتنفيذ خطة في القضاء علي الأمية قد شهدت قفزة واضحة في أعداد المواطنين الذين تم محو أميتهم وإجراء الامتحانات الفورية لهم ضمن أنشطة القوافل.

حيث تم عقد الاختبارات الفورية لمحو امية 820 مواطنا بالمقارنة بعدم اجراء اختبارات خلال نفس الفترة العام الماضي خلال شهري يوليو وأغسطس.

جاء ذلك عقب اجتماع الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع وكلاء الكليات المعنية بمشروع محو الأمية والسادة أعضاء هيئة التدريس منسقي الكليات في مشروع محو الأمية والسادة ممثلي الهيئة العامة لتعليم الكبار، لمتابعة آليات تنفيذ خطة الجامعة في القضاء على الأمية.

وناقش الدكتور محمود سليم خلال الاجتماع التيسيرات التي تقدمها الجامعة للطلاب لانهاء متطلب محو الأمية كشرط تخرج طبقا لقرارات مجلس الجامعة بهذا الشان، من خلال إتاحة الفرصة للطلاب لاجراء اختبارات فورية بالقوافل التى ينظمها القطاع بقرى المحافظة، علاوةً على توفير وسائل لنقل الطلاب للقرى المنعقد بها القوافل، مثنياً على جهود الهيئة العامة لتعليم الكبار للتسيير على الطلاب وتذليل العقبات التي تواجههم، باعتبار الهيئة شريك نجاح للجامعة في انشطتها في هذا المحور.

كما تابع الدكتور محمود سليم آلية سير عمل فصول الامتحانات الفورية لمحو الأمية بكليات التربية والحقوق. والتجارة، موجهاً بضرورة موافاة الجامعة بنتائج الامتحانات الفورية أولاً بأول، ليتم استخراج إفادات الطلاب فور انتهائها.