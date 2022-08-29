جامعة طنطا تستضيف اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية"

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا أن الجامعة استضافت اليوم اختبارات "مبادرة أشبال مصر الرقمية"، بمركز الاختبارات الالكترونية بالجامعة، مشيراً إلى أهمية المبادرة التي تستهدف الطلاب المتفوقين في دراستهم، لصقل مهاراتهم التكنولوجية وإعداد جيل من النشء قادر على مواكبة متطلبات المستقبل، ومؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية.

أكد رئيس جامعة طنطا أن بناء جيل يمتلك أدواته التكنولوجية المعاصرة لتحقيق التحول الرقمي هو جوهر فكر التنمية المستدامة، لصناعة مستقبل أفضل من خلال رؤية متكاملة لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية.

من جانبه تفقد الدكتور محمد حسين نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب لجان الاختبارات واطمأن على سير الامتحانات التي عقدت بالجامعة وتوفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات بسهولة، وتذليل كافة العقبات، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب.

موضحاً أن ذلك يأتى طبقاً للعقد المبرم بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية المصرية.

وأضاف الدكتور محمد النمر المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للخدمات الالكترونية والمعرفية أن عقد الامتحانات بمعامل جامعة طنطا تأتى فى إطار تكليفات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بتعظيم الاستفادة من معامل الاختبارات الالكترونية بالجامعات.

أوضحت الدكتورة مروة قمر الدولة مدير مركز الاختبارات بالجامعة، أن المركز استقبل 746 طالباً، أنهوا الاختبارات بنجاح دون أى معوقات، مشيرةً إلى أنه تم تجهيز المعامل بالكامل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.