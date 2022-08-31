رئيس جامعة سوهاج يشارك فى حفل إطلاق مشروع الشهادات الدولية المهنية.. صور

سوهاج محمود مقبول

شارك الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، فى حفل إطلاق مشروع الشهادات الدولية المهنية في التدريس لتطوير 2000 معلم، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم الثقافية "الايسيسكو"، وعبدالله صالح كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة صالح بن كامل الإنسانية.

وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، أن مشروع الشهادات المهنية الدولية في التدريس يعد نظاماً شاملاَ لتطوير المعلمين والمعلمات من أجل تحقيق أهداف المنهج التربوي وتطويره في جميع الدول الأعضاء بالمنظمة، وهي 54 دولة على مستوى العالم الإسلامي، كما يهدف إلى تقديم نمط جديد في التنمية المهنية لمُنفذي المنهج التعليمي، وكذلك المُمارسين والمُتخصصين التربويين، موضحاً ان المشروع يتضمن برامج تطوير مهني ذات مواصفات معيارية، تُعد من أفضل وأحدث الاتجاهات والتجارب العلمية في مجال التدريس على مستوى العالم، وذلك في جميع التخصصات والمجالات المعرفية في مراحل التعليم المختلفة، حيث يمنح البرنامج شهادات مهنية موثوقة في مجال التعليم تصدر باعتماد مُنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو).

وأضاف عبد الخالق، أنه خلال الحفل وقع وزير التعليم العالي مذكره تفاهم لتنفيذ المشروع بين 3 جهات هي وزارة التعليم العالي بمصر، منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ومؤسسة صالح كامل الإنسانية، حيث يستهدف المشروع اكساب المهارات اللازمة لتطوير 2000 معلم ومعلمة فى قطاع التعليم الأساسي والثانوي فى أنظمة التعليم العاملة في المدن والأرياف بمحافظات الجمهورية، من أجل المساهمة في تقوية المنظومات التربوية لضمان الوصول للتنمية المستدامة.



جانب من إطلاق المشروع



وزير التعليم العالى



رئيس جامعة سوهاج مع وزير التعليم العالى



جانب من إطلاق المشروع