طب سوهاج: فتح باب التقدم للبرنامج التكاملى بنظام الساعات المعتمدة

سوهاج محمود مقبول

أعلن الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج عن فتح باب التقدم للإلتحاق ببرنامج بكالوريوس الطب والجراحة بالنظام التكاملي والساعات المعتمدة بمصروفات بكلية الطب.

وقال رئيس الجامعة إن هذا البرنامج قد تم إعتماده بالقرار الوزارى الصادر من وزير التعليم العالي فى العام الماضي، موضحاً انه برنامج مميز يوفر بيئة تعليمية داعمة للطلاب الملتحقين به، حيث يتم إختيار نخبه مميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للتدريس في البرنامج من الحاصلين علي دورات الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، بهدف تطبيق الإستراتيجيات الحديثة في التدريس والتعلم والتقويم.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن البرنامج يقبل الطلاب المرشحين من خلال مكتب التنسيق للإلتحاق بكلية طب سوهاج، أو بكليات الطب الاخرى وليس لهم فرص فى التحويل لكلية طب سوهاج، عن طريق تقليل الاغتراب بمنظومة التحويل الإلكترونى، أو من بين الطلاب الملتحقين بكليات الصيدلة حسب قواعد المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار الدكتور مجدى القاضى عميد الكلية إلى أن البرنامج يوفر فرصة للطلاب الملتحقين به لإختيار من يقوم بالتدريس لهم، وذلك من بين قائمة من أعضاء هيئة التدريس تقوم إدارة البرنامج بإعلانها عند بداية تسجيل البلوكات (المقررات الدراسية)، كما تعطى للطلاب ايضاً فرصة للتعلم فى مجموعات صغيرة وفى بيئة تعلم مثالية، مضيفاً انه تم تجهيز قاعات التدريس ومعامل التدريب العملى والإكلينيكي المكيفة بكافة الاحتياجات، من أجهزة ومعدات وكيماويات، والمعتمدة على الرقمنة فى كافة الانشطة التعليمية واللوجستية، مثل تسجيل حضورهم من خلال نظام الباركود.

وأضاف الدكتور صلاح رشدى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن الملتحقين بهذا البرنامج سوف يتلقون تعليمهم من خلال منظومة منصة ثينكى المدعومة من بنك المعرفة المصرى، والتى توفر لهم بيئة تعليمية رقمية تفاعلية يستطيعون من خلالها التواصل مع أعضاء ومعاونى هيئة التدريس على مدار الساعة، كما يمكنهم من خلالها تنفيذ تكليفات دورية بنظام التقويم التكويني، الذى يزيد من إستيعابهم لمجموعة المعارف والمهارات المكونة لنواتج التعلم المستهدفة منهم خلال فترة الدراسة لدرجة البكالوريوس.

وأضاف وكيل الكلية أن البرنامج الجديد يهتم بتعريض منسوبيه من الطلاب للتدريب الإكلينيكي المبكر بمنظومة المستشفيات الجامعية منذ الأسبوع الاول للدراسة، كما سيتم إتباع نظام لتبادل الزيارات التعليمية والتدريبية مع البرامج المثيلة بكليات الطب الاخرى بالجامعات الحكومية المصرية، مثل كلية طب القصر العينى، المنصورة و الإسكندرية ، وذلك لإكساب الطلاب المزيد من المهارات وتبادل الخبرات، والتقليل من الجانب النظري القائم على التلقين والحفظ، مؤكداً أنه ستزيد فرص إلتحاق منسوبى هذا البرنامج للعمل فى المستشفيات الجامعية كأطباء مقيمين بعد التخرج، من منطلق انخراطهم فى منظومة تعتمد على إكسابهم المزيد من المهارات العملية والإكلينيكية.