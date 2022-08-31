رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق زراعة الكبد ويهنئ بالوصول للحالة 951 بزراعة كبد

الدقهلية شريف الديب

عقد الدكتور محمود المليجي القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة، اليوم اجتماعا مع فريق زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي، بحضور الدكتور محمد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب، والدكتور محمد عبد الوهاب المشرف على فريق زراعة الكبد، والدكتور جمال العبيدى المدير الأسبق لمركز جراحة الهضمى، والدكتور حلمى عزت مدير مركز جراحة الهضمى، ومن أعضاء الفريق الدكتور محمد الشوبرى أستاذ الجراحة والدكتور عمرو يس أستاذ التخدير والعناية المركزة، والدكتور محمد السعدنى أستاذ أمراض الكبد، والدكتور طارق صلاح أستاذ الجراحة، والدكتور وليد الصراف أستاذ التخدير والعناية المركزة.

وقد ناقش كيفية تذليل كافة العقبات التي تواجه الفريق وتضمن استمرار تميز الفريق وتقديمه لخدمة متميزة وفريدة على المستوى المحلي والدولي، وهنئ الفريق على وصوله الى 951 حالة زراعة كبد خلال الفترة الماضية ومن المتوقع تضاعف تلك الأعداد بعد الانتهاء من مبنى زراعة الكبد الجديد وافتتاحه، وأكد الحضور حرص الفريق على استمرار مستوى الجودة والتميز والعمل على تكامل وتطوير فريق العمل بشكل مستمر، والاستعداد لاستيعاب تضاعف الحالات المتوقعة.

وقد أكد دعم الجامعة وإداراتها بالكامل لكل الفرق الطبية المتميزة بمستشفيات جامعة المنصورة، كما قدم الشكر والتقدير لكل الأطقم الطبية داخل مستشفيات الجامعة على جهودهم وتضحياتهم في سبيل خدمة المرضى والتيسير عليهم.

الجدير بالذكر أنه يتم حاليا الانتهاء من مبنى زراعة الكبد، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبلغ حجم الدعم المقدم لاستكمال المشروع 460 مليون جنيه وقد أُنشئ مبنى زراعة الكبد أنشئ على مساحة 800 متر مربع، ويضم 9 طوابق بقوة 60 سريرا، والذى ستضاعف إجراء عمليات زراعة الكبد للقضاء على قوائم الانتظار.