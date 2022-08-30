كلية العلوم جامعة المنصورة تفوز بمشروع بحثى بالتعاون بين أوروبا وأفريقيا

الدقهلية - شريف الديب

أعلنت جامعة المنصورة فوز كلية العلوم، بمشروع بحثي ضمن مبادرة البحث والابتكار في أوروبا وأفريقيا للطاقة المتجددة، بعنوان "تكامل طبقات التحويل الضوئية باستخدام مواد ذات بنية نانوية ضوئية لتحسين قدرة الخلايا الشمسية على تجميع أشعة الشمس" وبقيمة إجمالية لتمويل المشروع تصل إلى 953500 يورو.

وقال الدكتور محمد صلاح، أستاذ الفيزياء بكلية العلوم والباحث الرئيسي للمشروع من الجانب المصري بأن النجاح في الحصول على تمويل المشروع جاء بناء على العلاقات القوية مع الشركاء والأساس العلمي للفريق البحثي. وأوضح أن شركاء المشروع من فرنسا ورومانيا ومصر والجزائر والمغرب حريصون كل الحرص على تعظيم الاستفادة من التمويل للحصول على نتائج علمية ذات تطبيقات مباشرة للطاقة المتجددة وبالأخص الشمسية.

وأعرب الدكتور عادل صادق رئيس مجلس قسم الفيزياء عن سعادته بالحصول على هذا المشروع البحثي والذي يعد المشروع الدولي الثاني بقسم الفيزياء، مما ينعكس على جودة البحوث العلمية المستخرجة من قسم الفيزياء بالتعاون مع الشركاء الأجانب. ويثمن سيادته الجهد الذي بذله الفريق البحثي برئاسة الدكتور محمد صلاح، ويتمنى لهم المزيد من التقدم وتعظيم الاستفادة من نتائج المشروع.

وأكد الدكتور إيهاب عبد اللطيف وكيل كلية العلوم للدراسات العليا والبحوث على مدى أهمية مثل هذه المشروعات البحثية التي تنمي البحث العلمي الذي هو أهم ركائز كلية العلوم والمبنية على شراكات قوية من الشركاء الأوروبيين والأفارقة، وقدم الشكر لفريق المشروع برئاسة الدكتور محمد صلاح وعضوية كلا من الدكتورة عفاف سرحان و الدكتور أيمن صبحي من قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة المنصورة.

وقدم الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم التهنئة للفريق البحثي لحصولهم على هذا المشروع البحثي الهام والذي تنسقه على المستوى الوطني أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وإذ يشجع جميع الباحثين على المشاركة في الحصول على تمويل المشروعات البحثية الدولية والتي تدعم التطوير البحثي والابتكار الذي يقدم حلول تطبيقية للمجتمع والبيئة المحيطة، وفي نفس الوقت يقدم للباحثين كل الدعم المطلوب في كل مراحل المشروعات البحثية.

وعلى هامش حصاد قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية العلوم، كرم عميد ووكيل الكلية الدكتور محمد صلاح الباحث الرئيسي للمشروع، ضمن احتفالية تكريم الحاصلين على المشروعات والجوائز العلمية، تحت رعاية الدكتور محمود المليجي القائم بعمل رئيس الجامعة و الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأشار الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنه من أهم الأدوار التي يقدمها الأستاذ بكلية العلوم هو أن يحصل على تمويل خارجي لدعم البحث العلمي وبالأخص في المساحات البينية للعلوم والتي تظهر في التناغم بين الفرق البحثية الأوروبية والأفريقية لهذا المشروع. وبدوره هنأ الفريق البحثي وأكد على تقديم الدعم اللوجستي لهم لتحقيق أعلى استفادة من المشروع، والذي يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في إطار تطوير مصادر الطاقة المستدامة والأنظمة الذكية.