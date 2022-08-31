رئيس جامعة الأقصر يتابع اختبارات ثالث مراحل مبادرة أشبال مصر الرقمية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، إن المبادرة الرئاسية "أشبال مصر الرقمية" تأتى فى ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لصقل مهارات تكنولوجيا المعلومات للطلاب المتفوقين، فى ضوء البروتوكول الموقع بين وزارتى التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وتفقد رئيس جامعة الأقصر، أعمال الامتحانات الخاصة بالمبادرة الرئاسية "أشبال مصر الرقمية" وذلك بمعامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الحاسبات والمعلومات، يرافقه كل من الدكتور محمد رمضان، المدير التنفيذى لمركز المعلومات بالجامعة، والدكتور محمود النوبى، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات.

وأشار حسين إلى أن جامعة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه استقبلت الجامعة 166 طالبا على مدار يومين بمعامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الحاسبات والمعلومات، والتى تم تجهيزها بالكامل لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات، مؤكدا أن المبادرة تهدف إلى إعداد جيل متميز من النشء قادر على تحقيق الرؤية الرقمية لمصر فى المستقبل.

وأضاف رئيس جامعة الأقصر، أن اختبارات المتخلفين ستعقد، يوم الثلاثاء 6 سبتمبر المقبل، موضحا أن المبادرة تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب التكنولوجية من خلال تعلم أساسيات وأدوات التكنولوجيا الحديثة، يليها إلحاق هؤلاء الطلاب بأحد المسارات التخصصية وفقا لاختيارهم حيث تتضمن المسارات مجالات مختلفة مثل الفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات، وتأمين الشبكات والمعلومات، والذكاء الاصطناعى والروبوتات.

وأكد الدكتور محمد رمضان، أن المبادرة تستهدف الطلاب المتفوقين بداية من الصف الأول الإعدادى وحتى الثانى الثانوى بكافة المدارس المصرية على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف إعداد جيل واعى بمعايير ومؤشرات الرقمنة والتحول الرقمي.



متابعة اختبارات المرحلة الثالثة من مبادرة أشبال مصر الرقمية



رئيس جامعة الأقصر يتابع اختبارات المرحلة الثالثة من مبادرة أشبال مصر



اختبارات المرحلة الثالثة من مبادرة أشبال مصر الرقمية

يذكر أن مبادرة أشبال مصر الرقمية هى إحدى المبادرات الحكومية المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف الطلاب والبراعم المتفوقين في العلوم والرياضيات ويتمتعون بمستوى جيد في اللغة الإنجليزية، حيث تقدم المبادرة 3000 منحة مجانية سنويا للطلاب المصريين من سن 12 إلى 17 سنة لتدريبهم على مهارات متنوعة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات شخصية وحياتية لمساعدتهم للوصول إلى مستقبل أفضل بصورة أوضح يفتح لهم آفاق جديدة.