رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين مساعدين لرئيس هيئة الرقابة المالية

كتب هانى الحوتى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رقم 3024 لسنة 2022، بتعيين كل من الدكتور محمد عبد العزيز، محمد الصياد مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات.

شغل الدكتور محمد عبد العزيز منصب مساعد وزير التعاون الدولي وعضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وكذلك أمينًا عامًا لمؤسسة البورصة للتنمية المستدامة إلى جانب عمله كمستشار للعلاقات المؤسسية بالبورصة المصرية، فيما يعد محمد الصياد أحد أهم قيادات القطاع المالي غير المصرفي حيث شغل عدة مناصب من بينها مساعدًا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومساعد أول لرئيس البورصة المصرية إلى جانب عمله كرئيس لقطاع القيد بالبورصة المصرية.

تأتي هذه الخطوة استكمالا لعملية بناء فرق العمل الجديدة داخل الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك عقب إصدار رئيس الجمهورية قرارًا بتكليف الدكتور محمد فريد للقيام بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وما تلاه من تعيين الدكتور مصطفى مدبولي كل من الدكتور إسلام عزام وأحمد الشيخ نائبين لرئيس الهيئة وكذلك تشكيل مجلس إدارة الهيئة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا بتعيين رامي الدكاني رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، وهبة الصيرفي نائب لرئيس البورصة.