رئيس الوزراء من معرض "أهلا مدارس": الاستمرار للمنتجات الأعلى جودة

كتبت هند مختار

عقب افتتاحه المعرض الرئيسي لسلسلة معارض"أهلا مدارس"، والمقام بصالة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمدينة نصر، أدلي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات تليفزيونية، عبر فى مستهلها عن سعادته بتواجده اليوم بصحبة كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، لافتتاح هذا المعرض السنوى المهم.

وقال رئيس الوزراء:" أحرص كل عام على المشاركة فى افتتاح معرض "أهلا مدارس"، وكل عام أزداد سعادة بحجم تواجد الشركات المصرية، حيث يشارك فى المعرض هذا العام نحو 200 شركة مصرية، تعرض مختلف المنتجات المتعلقة بأبنائنا الطلاب بمختلف مراحلهم الدراسية، وذلك استعدادا لاستقبال عام دراسي جديد".

وأشار رئيس الوزراء إلى ما يتضمنه المعرض بمختلف أقسامه من أدوات مكتبية، وملابس مدرسية، وأحذية وشنط ومصنوعات جلدية، إلى جانب المنتجات الغذائية، لافتا فى هذا الصدد إلى زيادة نسبة المكون المحلي، وكذا التصنيع المحلي لمختلف المنتجات المعروضة من خلال هذا المعرض، مؤكداً دعم الدولة وتشجيعها لهذا الاتجاه، وذلك وفقا للرؤية الاستراتيجية التى وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتى تستهدف تعميق التصنيع المحلي، والاعتماد على الصناعة المحلية.

وأشاد رئيس الوزراء بمستوى جودة المنتجات المعروضة هذا العام، قائلاً:" كلما اعتمدنا على انفسنا فى عمليات التصنيع، وسعينا للوصول لمستوى جودة متميزة، كلما انتجنا منتجات تضاهى المنتجات العالمية"، معبراً عن سعادته بالعارضين الذين التقي بهم اليوم، الذين أكدوا قيامهم بتصدير منتجاتهم إلى العديد من البلدان، مضيفاً أن ذلك يؤكد قدرة الصناعة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي فى العديد من المنتجات، وكذا اختراق الأسواق العالمية.

ولفت الدكتور مصطفي مدبولي إلى التخفيضات التى يتيحها المعرض لزائريه فى مختلف اقسامه، والتى تتراوح من 30 إلى 50% من قيمة الاسعار المعتادة، مؤكداً فى هذا الصدد على قدرة المنتج المحلى على منافسة المنتجات المستوردة من الخارج، وبأسعار أقل منها، مؤكداً انفتاح السوق المصرية، قائلا: "لا نفرض أي قيود على أحد"، كاشفاً عن ان الاستمرار والبقاء دائما يكون للمنتجات الأعلى جودة وذات السعر المناسب للاسر المصرية.

وفى ختام كلمته، قدم رئيس الوزراء الشكر لكافة القائمين على تنظيم هذا المعرض السنوى المهم، وكذا العارضين والمصنعين المشاركين فيه، متمنيا لهم التوفيق دائما، وأن تحظى مشاركة المنتج المحلى بنسب أكبر خلال الاعوام القادمة، مشيداً كذلك بمستوى جودة المنتجات المعروضة لذوى المهم، داعياً إلى زيادة مشاركتهم فى المعارض المقبلة.